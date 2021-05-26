Заявку на конкурс грантов мэра Москвы начали принимать с 25 мая 2021
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Заявку на конкурс грантов мэра Москвы начали принимать с 25 мая 2021

3:37:035/26/2021Фото: pixabay.com
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Для участия в конкурсе некоммерческие организации должны работать в столице от шести месяцев, не иметь политических партий в составе учредителей, а также не проходить процедуры банкротства, ликвидации или реорганизации. Не должно быть и проблем с уплатой налогов.

Начался прием заявок на участие в конкурсе грантов Мэра Москвы для НКО

Начался прием заявок от некоммерческих организаций (НКО) на конкурс грантов Мэра Москвы. В нем могут принять участие организации, которые реализуют благотворительные, культурные и другие проекты социальной направленности.

Конкурс будет проходить в 12 номинациях, таких как «Добровольчество и волонтерство», «Благотворительность», «Семейная Москва», «Молодежь Москвы», «Экология мегаполиса», «Наше наследие», «Безопасная Москва», «ЗОЖ и спорт», «Гражданские инициативы», «Городские инновации», «Творческая Москва», «Медиа Москва». Заявки принимают с 15:00 25 мая до 15:00 24 июня 2021 года включительно.

«В прошлом году в конкурсе приняло участие большое количество НКО — свыше 1000 организаций. Интерес к конкурсу возрастает, что еще раз подчеркивает его важность и востребованность. Уверена, что в этом году нас ждут новые проекты, которые будут полезны городу и его жителям», — отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.
Для участия в конкурсе некоммерческие организации должны работать в столице от шести месяцев, не иметь политических партий в составе учредителей, а также не проходить процедуры банкротства, ликвидации или реорганизации. Не должно быть и проблем с уплатой налогов.

Организации, зарегистрированные более года, могут претендовать на гранты до пяти миллионов рублей. Молодые НКО, зарегистрированные более полугода, могут получить поддержку до 500 тысяч рублей. Общая сумма грантов составит 400 миллионов рублей.

Для подачи заявки требуется три документа: гарантийное письмо, устав и заявление. С формой заявки, формой договора, порядком и сроками оценки заявок можно ознакомиться на официальном сайте конкурса грантов Мэра Москвы 2021 года.

Все поступившие заявки проверят на соответствие формальным требованиям конкурса. После этого проектам дадут оценку эксперты. Экспертный совет конкурса, сформированный на базе Общественной палаты Москвы, будет определять рекомендованную сумму гранта для каждой организации, а также давать объективное и обоснованное заключение по каждой проектной заявке.

Затем сводный список всех оцененных заявок передадут в конкурсную комиссию, которая проанализирует заявки и изучит все экспертные заключения по проектам. В результате будет утвержден итоговый рейтинг заявок и определены победители конкурса.

Во время подготовки к конкурсу претенденты на грант могут принять участие в экспресс-курсе образовательной программы «НКО Лаб». На вебинарах, очных мастер-классах и индивидуальных консультациях специалисты расскажут, как обосновать актуальность проекта, правильно сформулировать его цели и задачи, найти единомышленников и партнеров для реализации инициативы. Расписание занятий экспресс-курса опубликуют на сайте конкурса. Здесь же можно зарегистрироваться на мероприятия и консультации. Кроме того, участники могут задать вопросы, связанные с подготовкой к конкурсу, по телефону: + 7 (495) 657-65-38.

Конкурс грантов Мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций проходит ежегодно. За последние пять лет более тысячи НКО получили гранты на реализацию своих инициатив. В 2020 году формат конкурса обновили. Теперь грантовые средства победители получат сразу в полном объеме, а не частями, как это было раньше. Кроме того, упростили процедуру подачи заявки и увеличили сумму поддержки. В 2020 году победителями конкурса в 12 номинациях стали 183 НКО, 125 из них впервые получили помощь от города.

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