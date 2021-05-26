В реанимации ЦГБ Бердска умерла 4-месячная девочка. Подробности трагедии
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В реанимации ЦГБ Бердска умерла 4-месячная девочка. Подробности трагедии

3:32:045/26/2021Фото: flickr.com
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Родители ребенка не сразу обратились за помощью и врачи не успели ее спасти.

Младенец скончался в реанимационном отделении в больнице Бердска
В минувший вторник, 25 мая. В центральную городскую больницу Бердска привезли 4-месячную девочку. По словам представителей областного минздрава, ребенок был в крайне тяжелом состоянии. Несколько часов врачи боролись за ее жизнь, но к сожалению, спасти не смогли — девочка скончалась в отделении реанимации, сообщают источники "Курьер. Среда. Бердск" 26 мая.
Также как отметили представители минздрава, родители до этого не обращались к медикам за помощью и время было упущено. В настоящее время в ведомстве. А также в Следственном комитете инициирована проверка по факту смерти ребенка. По информации собственного источника «Курьер. Среда. Бердск», девочка умерла от заболевания. Точная причина смерти в данный момент устанавливается.
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