В минувший вторник, 25 мая. В центральную городскую больницу Бердска привезли 4-месячную девочку. По словам представителей областного минздрава, ребенок был в крайне тяжелом состоянии. Несколько часов врачи боролись за ее жизнь, но к сожалению, спасти не смогли — девочка скончалась в отделении реанимации, сообщают источники "Курьер. Среда. Бердск" 26 мая.Также как отметили представители минздрава, родители до этого не обращались к медикам за помощью и время было упущено. В настоящее время в ведомстве. А также в Следственном комитете инициирована проверка по факту смерти ребенка. По информации собственного источника «Курьер. Среда. Бердск», девочка умерла от заболевания. Точная причина смерти в данный момент устанавливается.
В реанимации ЦГБ Бердска умерла 4-месячная девочка. Подробности трагедии
3:32:045/26/2021
Родители ребенка не сразу обратились за помощью и врачи не успели ее спасти.
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Стоит ли наказывать родителей, которые тянут с обращением к медикам
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