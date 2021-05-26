Птенец редких журавлей вылупился в зоопарке Москвы

В Московском зоопарке вылупился птенец редкого венценосного журавля. Птицы родом из Западной и Восточной Африки получили свое название благодаря высокому желтому хохолку на голове, напоминающему золотую корону. И хотя популяция в дикой природе пока достаточно велика (по оценкам орнитологов, она насчитывает около 40 тысяч особей), численность пернатых неуклонно снижается, поэтому венценосные журавли занесены в Международную Красную книгу.
«Первое потомство у венценосных журавлей часто не выживает. Наши обитатели были еще неопытны, поэтому орнитологи опасались, что они не смогут позаботиться о птенце. Мы решили не рисковать здоровьем малыша и переселили его в отдельный вольер в павильоне “Дом птиц”. Специалисты сами выходили журавленка. Если в первые дни он был покрыт коричневым пухом и напоминал цыпленка, то сейчас птенец подрос и покрылся ярким оперением. Он здоров и интересуется всем, что его окружает», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.
Для полноценного развития птенцам африканских журавлей нужно много двигаться — так их от природы длинные лапы станут крепкими и сильными. Пока погода на улице оставалась холодной, киперы выгуливали птенца в павильоне. Когда воздух прогрелся выше 20 градусов по Цельсию, малыша впервые вывели на улицу.
Пока полюбоваться птенцом можно, посмотрев короткое видео на mos.ru. В дальнейшем на страницах зоопарка в социальных сетях будут размещать фотографии и видео журавленка, что позволит наблюдать за его развитием.
Венценосные журавли неприхотливы в еде. Они всеядны, с одинаковым удовольствием поглощают животную и растительную пищу. Новорожденному обитателю столичного зоопарка постепенно расширяли рацион питания, каждый день добавляя новый продукт. Сейчас в его меню входит гаммарус (засушенные пресноводные рачки), яичный белок, творог, морковь, зерновые культуры, а также специальный комбикорм для журавлей из саранчи и сверчков.