Вчера, 25 мая, в России отмечался День российского предпринимателя. В честь этого праздника глава Бердска Евгений Шестерин совместно со своими заместителями наградил областными грамотами начальников городских предприятий. Их обладателями стали предприятия "Здравмедтех, "Лаборатория современного здоровья" и "Элизиум".Отметим, что все эти организации находятся на «химзаводской площадке» и глава города неоднократно получал вопросы о том, что будет с дорогой на улице Химзаводской. Отметим, что один участок проезжей части уже отремонтирован и совсем скоро работы завершатся. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» там установят светофоры, тротуары, ограждения и освещение. После этого она станет по-настоящему удобной и безопасной.
Светофоры, тротуары и ограждения построят на закатанной в асфальт ул. Химзаводской в Бердске
4:03:005/26/2021
Планируется и освещение. После этого она станет по-настоящему удобной и безопасной.
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