Два открытых бассейна с подогревом откроются в санатории "Сибиряк" в Бердске в начале июня 2021. Смотрите фоторепортаж
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Два открытых бассейна с подогревом откроются в санатории "Сибиряк" в Бердске в начале июня 2021. Смотрите фоторепортаж

7:12:155/26/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой
0

На возведенный комплекс потрачено порядка 25 млн рублей. Изюминкой водных объектов станет анимация и подогрев воды. По утрам будет проводиться аквааэробика. Сколько стоит такое удовольствие для бердчан и когда начнется прием гостей, выяснял "Курьер. Среда. Бердск".

Бассейн для взрослых и детей на территории санатория "Сибиряк" в Бердске

Сразу три открытых бассейна будут функционировать на территории санатория "Сибиряк" в Бердске. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил директор "Сибиряка" Роман Приходько. Как стало известно, строительством водных объектов занимается не санаторий, а компания акционеров.

- Хочу внести ясность. Строительством бассейнов и дальнейшей эксплуатацией будет заниматься не санаторий "Сибиряк". Строительство ведет компания, которая входит в холдинг группы компаний, принадлежащей нашим акционерам. У нас есть договоренность с этой компанией. Участок земли на котором строиться бассейн, принадлежит нам. Мы передали этой компании его в аренду, а они взамен дают определенное количество шезлонгов для размещения наших гостей, которые будут проживать в санатории "Сибиряк". Все остальные гости - это желающие, которые захотят посетить бассейны, - рассказал Роман Приходько.

Выяснилось, что два бассейна, подразделяющиеся на детский и взрослый, будут открытыми. Их строительство находиться в завершающей стадии. Предварительная дата открытия 1-2 июня. Третий бассейн - крытый. Он будет располагаться в здании санатория "Сибиряк", но пока это только в планах.

- Крайний срок запуска двух открытых бассейнов 5-7 июня. Чаша большого бассейна - 25 на 10 м. Зеркало воды глубиной 40 метров. Размер детского бассейна - 6 на 4 м с переменной глубиной от 0,5 до 0,9. Кроме того, этот комплекс будет содержать зону фудкорта. Ресторан будет доступен для всех, а не только для тех гостей, которые будут приезжать на бассейн. Будет отдельный вход, как с ресторана, так и с улицы. Любой желающий сможет просто явиться на зону фудкорта и покушать. Посадочных мест там примерно на 200 человек. Также будет отдельная зона СПА. Она представляет собой отдельно стоящие домики с тремя массажными кабинетами. Порядка 50 программ массажа будет. Сейчас мы в ежедневном общении с нашим партнером. Остаются мелочи. Основные работы уже проведены, - заявил Роман Приходько.

Впрочем, изюминкой возводящихся водных объектов станет анимация и подогрев воды. Утром там будет проводиться аквааэробика. Температура воды составит 28-29 градусов. В будние дни бассейны будут функционировать с 10:00 до 20:00. Предполагается, что зона фудкорта и СПА будет работать до 22:00. Стоимость посещения в будние дни для взрослых (с 10 лет) составит 1000 рублей на день, для детей ( с 4 до 9 лет) - 500 рублей. В выходные и праздничные - 1500 рублей для взрослых (с 10 лет) и 1000 рублей для детей (от 4 до 9 лет). Интересующуюся информацию можно задать по телефону: 8 (800) 301-14-01

Интервью с директором санатория "Сибиряк" и фоторепортаж с одной из известных лечебниц Бердска - читайте в ближайшее время.

Пока проводиться подготовительный этап запуска воды. Для посетителей вода будет чистой

На переднем плане - детский бассейн

Здесь будет зона ресепшн

Душевые для посетителей оздоровительного комплекса

Раздевалки и санузлы. Скоро будут перегородки

Зона оздоровления

Сауна и бочка для любителей "попариться"

Здесь бердчане смогут перекусить

Отметим, что вместо ГПС на территории будет газон. Елочки уже высажены сотрудниками санатория

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
сибирякбассейнысанаторий-профилакторийоткрытие бассейновотдых для бердчан
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будете купаться в такую жару?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскДва открытых бассейна с подогревом откроются в санатории "Сибиряк" в Бердске в начале июня 2021. Смотрите фоторепортаж
    7:12:15 5/26/2021
    Два открытых бассейна с подогревом откроются в санатории "Сибиряк" в Бердске в начале июня 2021. Смотрите фоторепортаж
    Закон о ежемесячной выплате 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет из неполных семей подписал 26 мая 2021 года Путин
    6:44:56 5/26/2021
    Закон о ежемесячной выплате 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет из неполных семей подписал 26 мая 2021 года Путин
    Известный актер Эллиот Пейдж сделал операцию по смене пола и поделился фото с подписчиками
    6:34:26 5/26/2021
    Известный актер Эллиот Пейдж сделал операцию по смене пола и поделился фото с подписчиками
    Коридор затмений начался с 26 мая и до 10 июня 2021 года: Что следует делать разным знакам Зодиака
    6:20:33 5/26/2021
    Коридор затмений начался с 26 мая и до 10 июня 2021 года: Что следует делать разным знакам Зодиака
    Идут 14 минут тотального полного Лунного затмения 26 мая 2021 - смотрите фото и прямую трансляцию
    6:18:54 5/26/2021
    Идут 14 минут тотального полного Лунного затмения 26 мая 2021 - смотрите фото и прямую трансляцию
    БердскЧетырехмесячный младенец умер в больнице Бердска: СК выясняет причину смерти ребенка
    6:00:12 5/26/2021
    Четырехмесячный младенец умер в больнице Бердска: СК выясняет причину смерти ребенка
    В РЖД сделают подарки пассажирам, которые сделали прививки от коронавируса
    5:22:51 5/26/2021
    В РЖД сделают подарки пассажирам, которые сделали прививки от коронавируса
    26 мая – Преполовение-2021: запреты церковного праздника и обязательные дела, традиции
    5:20:44 5/26/2021
    26 мая – Преполовение-2021: запреты церковного праздника и обязательные дела, традиции
    БердскКоронавирус в Бердске: Данные о зараженных за сутки на 26 мая 2021
    5:19:07 5/26/2021
    Коронавирус в Бердске: Данные о зараженных за сутки на 26 мая 2021
    Facebook и Twitter обязаны выполнить требование Роскомнадзора до 1 июля 2021
    5:08:02 5/26/2021
    Facebook и Twitter обязаны выполнить требование Роскомнадзора до 1 июля 2021