Два открытых бассейна с подогревом откроются в санатории "Сибиряк" в Бердске в начале июня 2021. Смотрите фоторепортаж

Сразу три открытых бассейна будут функционировать на территории санатория "Сибиряк" в Бердске. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил директор "Сибиряка" Роман Приходько. Как стало известно, строительством водных объектов занимается не санаторий, а компания акционеров.
- Хочу внести ясность. Строительством бассейнов и дальнейшей эксплуатацией будет заниматься не санаторий "Сибиряк". Строительство ведет компания, которая входит в холдинг группы компаний, принадлежащей нашим акционерам. У нас есть договоренность с этой компанией. Участок земли на котором строиться бассейн, принадлежит нам. Мы передали этой компании его в аренду, а они взамен дают определенное количество шезлонгов для размещения наших гостей, которые будут проживать в санатории "Сибиряк". Все остальные гости - это желающие, которые захотят посетить бассейны, - рассказал Роман Приходько.
Выяснилось, что два бассейна, подразделяющиеся на детский и взрослый, будут открытыми. Их строительство находиться в завершающей стадии. Предварительная дата открытия 1-2 июня. Третий бассейн - крытый. Он будет располагаться в здании санатория "Сибиряк", но пока это только в планах.
- Крайний срок запуска двух открытых бассейнов 5-7 июня. Чаша большого бассейна - 25 на 10 м. Зеркало воды глубиной 40 метров. Размер детского бассейна - 6 на 4 м с переменной глубиной от 0,5 до 0,9. Кроме того, этот комплекс будет содержать зону фудкорта. Ресторан будет доступен для всех, а не только для тех гостей, которые будут приезжать на бассейн. Будет отдельный вход, как с ресторана, так и с улицы. Любой желающий сможет просто явиться на зону фудкорта и покушать. Посадочных мест там примерно на 200 человек. Также будет отдельная зона СПА. Она представляет собой отдельно стоящие домики с тремя массажными кабинетами. Порядка 50 программ массажа будет. Сейчас мы в ежедневном общении с нашим партнером. Остаются мелочи. Основные работы уже проведены, - заявил Роман Приходько.
Впрочем, изюминкой возводящихся водных объектов станет анимация и подогрев воды. Утром там будет проводиться аквааэробика. Температура воды составит 28-29 градусов. В будние дни бассейны будут функционировать с 10:00 до 20:00. Предполагается, что зона фудкорта и СПА будет работать до 22:00. Стоимость посещения в будние дни для взрослых (с 10 лет) составит 1000 рублей на день, для детей ( с 4 до 9 лет) - 500 рублей. В выходные и праздничные - 1500 рублей для взрослых (с 10 лет) и 1000 рублей для детей (от 4 до 9 лет). Интересующуюся информацию можно задать по телефону: 8 (800) 301-14-01
Интервью с директором санатория "Сибиряк" и фоторепортаж с одной из известных лечебниц Бердска - читайте в ближайшее время.