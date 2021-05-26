Ритуалы на богатство и любовь на уникальную дату 26 мая 2021: Суперлуние и полное лунное затмение. Открывается коридор затмений
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Ритуалы на богатство и любовь на уникальную дату 26 мая 2021: Суперлуние и полное лунное затмение. Открывается коридор затмений

7:20:145/26/2021Фото: Pixabay
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Издавна полнолуние считали чем-то магическим и мистическим, именно в это время проводили всяческие ритуалы на улучшение своей жизни, поскольку к вашему посылу во Вселенную еще добавляется мощь и сила полной Луны.

полнолуние
Ритуалы на Полнолуние обладают особой силой

Наверное, единственно небесное явление. которому приписывают магические свойства - это Полна Луна. В этот момент Луна достигает пика своей энергии, полным диском светит на Землю и всю свою мощь направляет на все живое.

Издавна полнолуние считали чем-то магическим и мистическим, именно в это время проводили всяческие ритуалы на улучшение своей жизни, поскольку к вашему посылу во Вселенную еще добавляется мощь и сила полной Луны.

Правила проведения ритуалов


  • Вы должны быть в комнате одни
  • Никто не должен знать о ваших планах провести ритуал
  • Если есть слова для ритуала, их лучше знать наизусть. Запинаться при их прочтении нельзя.
  • В мыслях не должно быть негатива
  • При проведении ритуалов, важно визуализировать результат
  • Слова ритуалов менять нельзя, проводить его только 1 раз в месяц
  • Строго соблюдать время
  • Не проводить ритуалы беременным

Мощный ритуал на деньги

Вам понадобится новая 100 рублевая купюра. Совершенно новая. Уголки банкноты заверните вовнутрь к центру. Так, чтобы у вас получился треугольник. Треугольник сложите еще раз пополам. На сложенный треугольник наговорить трижды слова, почти касаясь губами купюры:


Треугольник хранить в кошельке вместе с остальными деньгами. Не тратить 90 дней, к нему докладывать купюры такого же достоинства.

Обряд для любви

Для него вам понадобится красная роза, две красные свечи и ваза. Розу надо выбрать самую красивую, которая только будет в момент выбора. Купите ее перед полнолунием и принесите домой, поставьте в вазу до нужного времени. Любуйтесь ее красотой, наполняйтесь добрыми эмоциями.

В полнолуние зажгите обе свечи, вазу с розой расположите между ними. Включите любимую расслабляющую музыку.

Произнесите слова


Закройте глаза, представьте себе вашего суженого. Представьте себе ваши отношения. Получите удовольствие от вашей мечты. Затем затушите свечи и идите спать, не переживая о результате.

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лунное затмениеобрядыполнолуниезаговорыритуалына богатствона любовь
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