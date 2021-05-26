Ритуалы на богатство и любовь на уникальную дату 26 мая 2021: Суперлуние и полное лунное затмение. Открывается коридор затмений

Наверное, единственно небесное явление. которому приписывают магические свойства - это Полна Луна. В этот момент Луна достигает пика своей энергии, полным диском светит на Землю и всю свою мощь направляет на все живое.
Издавна полнолуние считали чем-то магическим и мистическим, именно в это время проводили всяческие ритуалы на улучшение своей жизни, поскольку к вашему посылу во Вселенную еще добавляется мощь и сила полной Луны.
Правила проведения ритуалов
- Вы должны быть в комнате одни
- Никто не должен знать о ваших планах провести ритуал
- Если есть слова для ритуала, их лучше знать наизусть. Запинаться при их прочтении нельзя.
- В мыслях не должно быть негатива
- При проведении ритуалов, важно визуализировать результат
- Слова ритуалов менять нельзя, проводить его только 1 раз в месяц
- Строго соблюдать время
- Не проводить ритуалы беременным
Мощный ритуал на деньги
Вам понадобится новая 100 рублевая купюра. Совершенно новая. Уголки банкноты заверните вовнутрь к центру. Так, чтобы у вас получился треугольник. Треугольник сложите еще раз пополам. На сложенный треугольник наговорить трижды слова, почти касаясь губами купюры:
Треугольник хранить в кошельке вместе с остальными деньгами. Не тратить 90 дней, к нему докладывать купюры такого же достоинства.
Обряд для любви
Для него вам понадобится красная роза, две красные свечи и ваза. Розу надо выбрать самую красивую, которая только будет в момент выбора. Купите ее перед полнолунием и принесите домой, поставьте в вазу до нужного времени. Любуйтесь ее красотой, наполняйтесь добрыми эмоциями.
В полнолуние зажгите обе свечи, вазу с розой расположите между ними. Включите любимую расслабляющую музыку.
Произнесите слова
Закройте глаза, представьте себе вашего суженого. Представьте себе ваши отношения. Получите удовольствие от вашей мечты. Затем затушите свечи и идите спать, не переживая о результате.