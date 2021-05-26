Избитая женщина со сломанной ногой ползла по Бердскому шоссе прямо под колеса автомобилей
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Избитая женщина со сломанной ногой ползла по Бердскому шоссе прямо под колеса автомобилей

5:10:205/26/2021Фото: НДН.инфо
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Сибирячка рассказала, что ее избил муж во время совместных алкогольных возлияний

Женщина уползала от мужа, который чудовищно ее избил

Жуткое происшествие произошло в минувший вторник, 25 мая, под Бердском. Там, на Бердском шоссе местные жители обнаружили женщину со сломанной ногой, которая пыталась ползти по дороге. Как сообщает портал НДН.инфо, женщину заметил один из водителей. Мужчина рассказал, что ехал по шоссе и заметил человека на дороге. Он сразу же остановил автомобиль и бросился к нему.

Подойдя ближе мужчина понял, что это женщина, причем сильно избитая. Она ползла прямо по проезжей части.

Через пару минут возле пострадавшей остановилась еще одна машина — это приехала мама избитой женщины. Ее оттащили с дороги и вызвали медиков. Также очевидец рассказал, что по словам женщины, ее избил муж во время совместного распития спиртных напитков. По его наблюдениям, у потерпевшей была сломана нога.

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