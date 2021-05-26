Что нельзя делать на полное лунное затмение 26 мая 2021 года: категорические запреты дня

Влияние полного лунного затмения длится не одни сутки. В 2021 оно открывает коридор затмений, который продлится до 10 июня, то есть целых 14 дней. Максимальное его влияние ощущается в первые сутки после события, потом медленно ослабевает, но все равно продолжает действовать. Самыми энергетически насыщенными буту первые трое суток после затмения.
Поскольку это событие считается кармическим, или кульминационным, то крайне важно провести этот период так, чтобы не заработать себе еще больших проблем на будущие 18 лет, потому что 26 мая 2021 года именно в полное лунное затмение будет закладываться программа вашего энергетического развития.
Что нельзя делать?
- Строго не рекомендуется начинать новые дела
- Проводить хирургические операции
- Выяснять отношения, ругаться
- Менять имидж
- Заключать важные сделки и проводить переговоры
- Давать обещания
- Брать и давать в долг, совершать крупные приобретения
- Не рекомендуется отправляться сегодня в поездки
Что делать благоприятно?
- Хорошо бросать вредные привычки
- Строить планы на будущее, продумывать способы их выполнения
- Просить прощения и мириться
- Налаживать отношения и наводить порядок в доме
- Анализировать прошлое, делать выводы, учитывать ошибки