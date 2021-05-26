Известный актер Эллиот Пейдж сделал операцию по смене пола и поделился фото с подписчиками
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Известный актер Эллиот Пейдж сделал операцию по смене пола и поделился фото с подписчиками

6:34:265/26/2021Фото: Инстаграм
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Ранее актер, который родился женщиной, рассказал о своей гомосексуальности. А до этого состоял в браке с женщиной в течение трех лет.

Эллион Пейдж удалил молочные железы и сделал мужскую грудь

Известный актер Эллиот Пейдж, который раньше был актрисой Эллен Пейдж продемонстрировал своим подписчикам в Инстаграм первое фото после операции по смене пола.

Отметим, что актер признался в том, что он трансгендер, еще в декабре прошлого года. И спустя время после этого удалил молочные железы, сделав мужскую грудь. Он отметил. Что эта операция спасла ему жизнь и он наконец-то чувствует себя в своем теле.

Фотография уже набрала больше двух миллионов лайков. Кстати, примечательно, что Пейдж еще в 2014 году объявил о своей гомосексуальности.

Напомним, что актер снимался в таких фильмах, как «Коматозники», «Люди Икс», «начало» и многих других. Кстати, до этого актер состоял в браке с женщиной в течение трех лет.

Отметим, что в Америке трансгендеры стали намного активнее бороться за свои права. Недавно там разразился скандал из-за того, что некоторые спортсменки были против того, что мужчины-трансгендеры участвуют в соревнованиях на равных с женщинами условиях. Главная претензия — изначально они родились мужчина, а значит, априори сильнее женщин. Следовательно, шансов победить у них больше.

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