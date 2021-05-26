Удивительное случайное открытие нашло путь к лечению инсульта и остановки сердца

В неожиданном открытии исследователи из Массачусетской больницы общего профиля (MGH) определили механизм, который защищает мозг от эффектов гипоксии, потенциально летального лишения кислорода. Это случайное открытие, о котором они сообщают в Nature Communications, может помочь в разработке методов лечения инсультов, а также травм головного мозга, которые могут возникнуть в результате остановки сердца, среди других состояний, пишет medicalxpress.com.
Однако это исследование началось с совершенно иной цели, объясняет старший автор Фумито Ичиносе, доктор медицины, доктор философии, лечащий врач отделения анестезии, интенсивной терапии и медицины боли в MGH и главный исследователь Центра анестезии для критических больных Исследования по уходу. Одна из областей, в которой Ичиносе и его команда уделяют особое внимание разработке методов стимулирования анабиоза, то есть временного приостановления жизненно важных функций человека с возможностью «пробудить» их позже. Это состояние было бы похоже на то, что медведи и другие животные испытывают во время спячки. Ичиносе считает, что способность безопасно вызывать анабиоз может иметь важные медицинские применения, например, приостанавливать жизненные процессы пациента с неизлечимым заболеванием до тех пор, пока не будет найдено эффективное лечение.Это также может позволить людям путешествовать на большие расстояния в космосе (что часто изображалось в научной фантастике).
Исследование 2005 года показало, что вдыхание газа, называемого сероводородом, заставляет мышей впадать в состояние анабиоза. Водород сульфид , который имеет запах тухлых яиц, иногда называют "канализационный газ. Кислородное голодание у млекопитающего в мозге приводит к увеличению производства водорода сульфида. По мере того, как этот газ накапливается в ткани, сероводород может останавливать энергетический обмен в нейронах и вызывать их гибель. Кислородная недостаточность является признаком ишемического инсульта, наиболее распространенного типа инсульта и других травм головного мозга.
В исследовании Nature Communications Ичиносе и его команда изначально намеревались узнать, что происходит, когда мыши подвергаются многократному воздействию сероводорода в течение длительного периода. Сначала мыши входили в состояние приостановки анимации - температура их тела упала, и они были неподвижны. «Но, к нашему удивлению, мыши очень быстро стали толерантными к воздействию вдыхания сероводорода», - говорит Ичиноза. «К пятому дню они действовали нормально и больше не подвергались действию сероводорода».
Интересно, что мыши, которые стали толерантными к сероводороду, также могли переносить тяжелую гипоксию . Что защищало этих мышей от гипоксии? Группа Ичинозы подозревала, что это могут быть ферменты мозга, которые метаболизируют сульфид. Они обнаружили, что уровень одного фермента, называемого сульфид хинон оксидоредуктаза (SQOR), повышался в мозгу мышей, когда они дышали сероводородом несколько дней подряд. Они предположили, что SQOR играет роль в сопротивлении гипоксии.
В природе существуют убедительные доказательства этой гипотезы. Например, известно, что самки млекопитающих более устойчивы к воздействию гипоксии, чем самцы, а первые имеют более высокие уровни SQOR. Когда уровень SQOR у женщин искусственно снижается, они становятся более уязвимыми для гипоксии. (Эстроген может быть ответственным за наблюдаемое увеличение SQOR, поскольку защита от неблагоприятных эффектов гипоксии теряется при удалении эстроген-продуцирующих яичников самок млекопитающих.) Более того, некоторые животные, находящиеся в спячке, такие как суслик с тринадцатью линиями, являются очень толерантны к гипоксии, что позволяет им выжить, так как обмен веществ в их организме зимой замедляется. Мозг типичного суслика имеет в 100 раз больше SQOR, чем мозг крысы аналогичного размера. Однако, когда Ичиносе и его коллеги «выключились» экспрессия SQOR в мозге белков исчезла, их защита от воздействия гипоксии исчезла.
Между тем, когда Ичиноза и его коллеги искусственно увеличили уровни SQOR в мозге мышей, «они разработали надежную защиту от гипоксии», - объясняет Ичиносе. Его команда повысила уровень SQOR, используя генную терапию, подход, который технически сложен и непрактичен на данный момент. С другой стороны, Ичиноза и его коллеги продемонстрировали, что «очистка» сульфида с помощью экспериментального препарата под названием SS-20 снижает уровень газа, тем самым щадя мозг мышей, когда они были лишены кислорода.
По словам Ичиноза, человеческий мозг имеет очень низкий уровень SQOR, а это означает, что даже небольшое накопление сероводорода может быть вредным. «Мы надеемся, что когда-нибудь у нас появятся препараты, которые могут действовать как SQOR в организме», - говорит он, отмечая, что его лаборатория изучает SS-20 и несколько других кандидатов. Такие лекарства можно использовать для лечения ишемического инсульта, а также у пациентов, перенесших остановку сердца, что может привести к гипоксии. Лаборатория Ичинозы также изучает, как сероводород влияет на другие части тела. Например, известно, что сероводород накапливается в других условиях, таких как определенные типы синдрома Ли, редкого, но тяжелого неврологического расстройства, которое обычно приводит к преждевременной смерти. «Некоторым пациентам, - говорит Ичиноз, - лечение поглотителями сульфидов может спасти жизнь».