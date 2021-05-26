Россия объявила нон грата болгарского дипломата в ответ на высылку сотрудника российского посольства в Софии

Посол Болгарии в России Атанас Крыстин получил ноту, в которой одного из сотрудников посольства объявляют персоной нон грата. О каком конкретно дипломате идет речь в сообщении МИД России, из которого стала известна данная информация, не сказано.
«Данная мера является ответом на принятое в апреле болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Софии», — пояснили в министерстве.
29 апреля МИД Болгарии объявил персоной нон грата российского дипломата. С послом России в Болгарии была проведена беседа главой МИД страны Екатериной Захарьевой.
«Болгария желает поддерживать равноправные и взаимовыгодные отношения с Россией и в этой связи настаивает на активном и эффективном содействии с российской стороны в прояснении обстоятельств инцидентов на нашей территории», — говорилось тогда в сообщении болгарского МИД.
Решение болгарского ведомства было озвучено на следующий день после сообщения прокуратуры Болгарии о причастности 6 россиян к взрывам на складах оружия и попытках отравления бизнесмена Эмилиана Гебрева (события происходили в 2011 — 2020 годы). Тогда в МИД России заявили, что ответный шаг последует обязательно.