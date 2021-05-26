Россия объявила нон грата болгарского дипломата в ответ на высылку сотрудника российского посольства в Софии
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Россия объявила нон грата болгарского дипломата в ответ на высылку сотрудника российского посольства в Софии

7:42:265/26/2021Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
0

Решение болгарского ведомства было озвучено на следующий день после сообщения прокуратуры Болгарии о причастности 6 россиян к взрывам на складах оружия и попытках отравления бизнесмена Эмилиана Гебрева.

Болгарского дипломата высылают из России

Посол Болгарии в России Атанас Крыстин получил ноту, в которой одного из сотрудников посольства объявляют персоной нон грата. О каком конкретно дипломате идет речь в сообщении МИД России, из которого стала известна данная информация, не сказано.

«Данная мера является ответом на принятое в апреле болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Софии», — пояснили в министерстве.

29 апреля МИД Болгарии объявил персоной нон грата российского дипломата. С послом России в Болгарии была проведена беседа главой МИД страны Екатериной Захарьевой.
«Болгария желает поддерживать равноправные и взаимовыгодные отношения с Россией и в этой связи настаивает на активном и эффективном содействии с российской стороны в прояснении обстоятельств инцидентов на нашей территории», — говорилось тогда в сообщении болгарского МИД.

Решение болгарского ведомства было озвучено на следующий день после сообщения прокуратуры Болгарии о причастности 6 россиян к взрывам на складах оружия и попытках отравления бизнесмена Эмилиана Гебрева (события происходили в 2011 — 2020 годы). Тогда в МИД России заявили, что ответный шаг последует обязательно.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
персона нон гратавысылка дипломатовответный шаг
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Много ли меняется после высылки дипломата из страны?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Оклады военным и силовикам повысил Мишустин
    7:27:29 5/26/2021
    Оклады военным и силовикам повысил Мишустин
    Ритуалы на богатство и любовь на уникальную дату 26 мая 2021: Суперлуние и полное лунное затмение. Открывается коридор затмений
    7:20:14 5/26/2021
    Ритуалы на богатство и любовь на уникальную дату 26 мая 2021: Суперлуние и полное лунное затмение. Открывается коридор затмений
    БердскДва открытых бассейна с подогревом откроются в санатории "Сибиряк" в Бердске в начале июня 2021. Смотрите фоторепортаж
    7:12:15 5/26/2021
    Два открытых бассейна с подогревом откроются в санатории "Сибиряк" в Бердске в начале июня 2021. Смотрите фоторепортаж
    Закон о ежемесячной выплате 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет из неполных семей подписал 26 мая 2021 года Путин
    6:44:56 5/26/2021
    Закон о ежемесячной выплате 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет из неполных семей подписал 26 мая 2021 года Путин
    Известный актер Эллиот Пейдж сделал операцию по смене пола и поделился фото с подписчиками
    6:34:26 5/26/2021
    Известный актер Эллиот Пейдж сделал операцию по смене пола и поделился фото с подписчиками
    Коридор затмений начался с 26 мая и до 10 июня 2021 года: Что следует делать разным знакам Зодиака
    6:20:33 5/26/2021
    Коридор затмений начался с 26 мая и до 10 июня 2021 года: Что следует делать разным знакам Зодиака
    Идут 14 минут тотального полного Лунного затмения 26 мая 2021 - смотрите фото и прямую трансляцию
    6:18:54 5/26/2021
    Идут 14 минут тотального полного Лунного затмения 26 мая 2021 - смотрите фото и прямую трансляцию
    БердскЧетырехмесячный младенец умер в больнице Бердска: СК выясняет причину смерти ребенка
    6:00:12 5/26/2021
    Четырехмесячный младенец умер в больнице Бердска: СК выясняет причину смерти ребенка
    В РЖД сделают подарки пассажирам, которые сделали прививки от коронавируса
    5:22:51 5/26/2021
    В РЖД сделают подарки пассажирам, которые сделали прививки от коронавируса
    26 мая – Преполовение-2021: запреты церковного праздника и обязательные дела, традиции
    5:20:44 5/26/2021
    26 мая – Преполовение-2021: запреты церковного праздника и обязательные дела, традиции