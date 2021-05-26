"На дачу вертолетом": Как отремонтировали по приказу мэра Бердска вспученную дорогу к водозабору. Смотрите видео и фото
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"На дачу вертолетом": Как отремонтировали по приказу мэра Бердска вспученную дорогу к водозабору. Смотрите видео и фото

8:42:175/26/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Дачники и этому рады. Нагрузка на дорогу колоссальная. Столько машин можно увидеть разве что на федеральной трассе, которая и построена по иным стандартам и ремонтируется несколько раз в год.

"Отремонтировали" дорогу на водозабор в Бердске

В районе водозабора Бердска очень много дач. По обе стороны дороги — дачные домики, бани, беседки. На каждых шести сотках — домик. Целый «муравейник». Машины едут по дороге сплошным потоком. На перекрестках продают навоз и стройматериалы. Везде кипит жизнь. Нагрузка на дорогу колоссальная. Столько машин можно увидеть разве что на федеральной трассе, которая и построена по иным стандартам и ремонтируется несколько раз в год. Бердская дорога на дачи живет по принципу — год прошел, и слава богу.

Как уже писал "Курьер. Среда. Бердск", разбитую дорогу к бердским дачам, расположенным в районе водозабора на Обском море, должны были начать ремонтировать уже вечером 17 мая. Об этот заявил в тот день на аппаратном совещании в мэрии руководитель управления ЖКХ Максим Совбанов.

"Что касается дороги на водозабор, то сегодня вечером подрядная организация выходит на ремонт", - сказал он. Дорогу на водозабор должны были ремонтировать преимущественно в ночное время в течении двух дней. Такое распоряжение дал мэр Бердска Евгений Шестернин, чтобы не останавливать движение как муниципальных дачных автобусов, так и личного транспорта дачников, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Ведь в том районе находится несколько десятков СНТ.

Сегодня, 26 мая 2021 года, "Курьер. Среда. Бердск" проехал по «отремонтированной» дачной дороге. Незабываемые впечатления. Особенно порадовали ямы, размером с бассейн, заваленные крупным щебнем.

- Ничего, сейчас машины укатают, а потом сюда асфальт кинут, все нормально, на песок-то в яму нельзя асфальт, сцепки не будет, - прокомментировал ямочный ремонт дачник, вышедший из проезжавшей "Тойоты" узнать, что фотографируем.

- Хоть так залатали. Иначе на дачу вертолетом добирались бы, - добавила его попутчица.

Ямы латали — это видно. Некоторые «заплаты» уже «вывернуло» — от нагрузки дорогу «вспучивает». Машины едут очень медленно и уступают друг другу встречную полосу, если проезда нет. По полю со свистом пронесся самосвал, оставляя после себя клубы пыли.

- Многие едут по грунтовой дороге, только все в пыли будут, грузовику- то ничего, - объясняет дачник. И добавляет: - Хоть бы лето дорога продержалась.

Дыры залатали, но дорогу "вспучивает" вновь

Машины едут аккуратно по дороге на водозабор

Заплаты "выворачивает" практически сразу

Пока заплатка держится на дороге

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