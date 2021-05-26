Новые тарифы на отопление хочет ввести ФАС: Эталонные, а не для каждой котельной

ФАС выступила с предложением ввести эталонные тарифы на тепло. Они будут формироваться исходя из того, какие затраты несут ресурсоснабжающие организации, которые определят антимонопольщики, а также из числа точек поставок тепла жителям.
Сейчас цены на тепловую энергию каждый год устанавливают власти регионов. Их формируют на основании расходов коммунальных предприятий, но только при условии, что те смогут их доказать. А в случае эталонного тарифа, цены будут формировать исходя из средних затрат теплоснабжающих компаний на рынке, а не по расходам какой-то конкретной организации.
Это позволит избежать резкого роста тарифов из-за расходов компаний на ремонт, транспорт, топливо и многое другое, сообщили в антимонопольном ведомстве. Этот проект могут опубликовать уже в июне на официальном сайте правительства России.
Отметим, что Министерство строительства уже поддержало подобную инициативу. Таким образом, тарифы станут проще и понятнее для потребителей, считают в Минстрое.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", департамент по тарифам Новосибирской области дважды в год назначает тарифы в том числе муниципальному Комбинату бытовых услуг Бердска на основании расчетов, представленных КБУ. Следующее повышение расценок на коммунальные услуги ждут бердчан в июле. Вместе с тем, правительство установило, что тарифы в России не могут расти больше чем на 4% в год.