Первую партию заключенных отправят строить БАМ

Уже в июне на БАМе могут появиться 600 первых заключенных-строителей. Подрядчики начали оформление документов на работы, где не нужна квалификация.
По предложению главы ФСИН, теперь начнется привлечение к работам, на которые обычно трудились мигранты, заключенных. Инициатива директора ФСИН Александра Калашникова была поддержана другими ведомствами, в частности Следственным комитетом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". И теперь в России заключенных будут ставить на путь исправления при помощи трудовой терапии.
Первые осужденные будут трудоустроены на стройке Восточного полигона. Для того, чтобы устроиться на работу, заключенному нужно будет подать заявление о замене наказания на принудительные работы. В настоящее время 188 тысяч осужденных имеют такое право (всего в России 483 тысячи человек отбывают наказание).
Калашников предлагает заключенными усилить стройки на БАМе, в Таймыре, в Магадане и других не столь отдаленных местах.
Заключенные не будут единственными строителями на Восточном полигоне. Согласно данным ОАО РЖД, к июню планируют привлечь 9 тыс. человек из 15 тыс. необходимых, сейчас имеется 7,3 тыс.
Проект привлечения осужденных к работам на стройках пока до конца не разработан. Для реализации планов по трудоустройству осужденных потребуются дополнительные расходы на охрану, жилье и медицину.
Кремль пока не сформулировал свою позицию по вопросу использования рабочей силы заключенных, пишет "Ъ". Но Калашников заявлял: «Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые, достойные условия», сообщал "Курьер. Среда. Бердск".