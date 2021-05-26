Конец мая хорош для посадки поздних сортов капусты и других ее видов: почему?
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Конец мая хорош для посадки поздних сортов капусты и других ее видов: почему?

9:20:235/26/2021Фото: pxhere
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Поздняя капуста прекрасно хранится в зимний период без дополнительной обработки. Ее же квасят на зиму.

капуста
Поздняя капуста не боится первых осенних заморозков

Часто хозяйки выбирают для посадки сорта именно поздней капусты, поскольку она прекрасно подходит для квашения и длительного зимнего хранения без какой либо обработки или специальной упаковки. Поздняя капуста не боится осенних первых заморозков.

Самые опытные дачники рекомендуют высаживать позднюю капусту, ориентируясь на сроки сбора урожая. В целом до созревания у поздней капусты должно пройти 180 дней, включая в этот срок выращивание рассады.

Но следует также учитывать особенности сорта поздней капусты - они могут разниться.

Так, если вы планируете собирать урожай в сентябре, то сеять семена - в марте, а высаживать рассаду - в середине мая, потому что к моменту высадки рассады, она должна быть возрастом 40-45 дней.

Так получается, что в среднем середина мая - самое оптимальное время для самой ранней высадки капусты.

Если сдвигаются сроки сбора урожая на месяц, то и предыдущие мероприятия (посев семян и высадку рассады) стоит проводить позже.

Капусту поздних сортов положено убирать с грядок с первыми заморозками. Чем позже вы ее соберете, тем дольше вы будете обеспечены собственным урожаем капусты для длительного хранения зимой.

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