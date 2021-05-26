Конец мая хорош для посадки поздних сортов капусты и других ее видов: почему?

Часто хозяйки выбирают для посадки сорта именно поздней капусты, поскольку она прекрасно подходит для квашения и длительного зимнего хранения без какой либо обработки или специальной упаковки. Поздняя капуста не боится осенних первых заморозков.
Самые опытные дачники рекомендуют высаживать позднюю капусту, ориентируясь на сроки сбора урожая. В целом до созревания у поздней капусты должно пройти 180 дней, включая в этот срок выращивание рассады.
Но следует также учитывать особенности сорта поздней капусты - они могут разниться.
Так, если вы планируете собирать урожай в сентябре, то сеять семена - в марте, а высаживать рассаду - в середине мая, потому что к моменту высадки рассады, она должна быть возрастом 40-45 дней.
Так получается, что в среднем середина мая - самое оптимальное время для самой ранней высадки капусты.
Если сдвигаются сроки сбора урожая на месяц, то и предыдущие мероприятия (посев семян и высадку рассады) стоит проводить позже.
Капусту поздних сортов положено убирать с грядок с первыми заморозками. Чем позже вы ее соберете, тем дольше вы будете обеспечены собственным урожаем капусты для длительного хранения зимой.