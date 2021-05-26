Украина отказалась от российской электроэнергии. Киев критически зависим от Москвы

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) выпустила постановление, по которому до 1 октября 2021 года Киевом введен запрет на импорт энергоресурсов из Белоруссии и России.
В апреле 2020 года украинские власти уже вводили запрет на поставки российской и белорусской электроэнергии, однако, после 1 января 2021 года, из-за проблем с поставками электроэнергии из Европы, Украина была вынуждена отменить норму, аннулирующую аукционы по закупке энергии.
По словам Юрия Витренко («Нафтогаз»), Киев критически зависим от Москвы, и для того, чтобы отказаться от российской энергии, украинской стороне прежде необходимо произвести ремонт инфраструктуры тепловых блоков и атомных станций.