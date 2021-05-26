Троицкая родительская суббота 2021: Какого числа будет поминальная суббота в июне и как нужно поминать умерших в этот день?
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Троицкая родительская суббота 2021: Какого числа будет поминальная суббота в июне и как нужно поминать умерших в этот день?

10:20:345/26/2021Фото: commons.wikimedia
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Перед богослужением в субботу, можно прийти в храм вечером в пятницу с тем, чтобы подать записки об упокоении с именами ваших умерших. Туда не вписываются имена самоубийц.

свечи
В этот родительский день поминовение в молитве обязательно

Ежегодно накануне Троицы проводится всеобщая поминальная панихида в каждом храме. Это Вселенская Троицкая родительская суббота. В этом году она проводится 19 июня.

В этот день поминают не только своих умерших родных, но и вообще всех когда-то живших православных.

Считается, что в эту большую родительскую субботу Господь принимает от молящихся даже просьбы за тех, кто не попал в рай. Поэтому очень важно в этот день посетить храм и помолиться вместе со всеми за своих умерших.

Перед богослужением в субботу, можно прийти в храм вечером в пятницу с тем, чтобы подать записки об упокоении с именами ваших умерших. Туда не вписываются имена самоубийц.

С утра в храмах начинается панихида. На панихидный стол ставят свечи за упокой. В храм можно принести поминальные продукты для бедных семей, они оставляются на специальном столе.

После общей молитвы и окончания службы нищим у храма можно раздать милостыню. После этого отправляются на кладбище

На могилы можно взять с собой свечу, цветы.

Можно зажечь свечу и помолиться на могилках, "поговорить" с умершими. Навести порядок. А затем отправиться домой для поминальной трапезы.

На поминальный стол обязательно ставится кутья -поминальное блюдо из крупы и изюма, чаще всего используют рис и изюм, заправленные медом. Соль и масло не добавляются. Поста в этот день нет, поэтому можно готовить что угодно. Главное - не превращать трапезу в застолье с неуемным возлиянием алкоголя.

Запреты

Приносить еду и алкоголь на могилы строго запрещено, также как и сыпать зерно для птиц и катать по земле яйца - это языческие суеверия и традиции, которые не положено соблюдать православному.

Запрещено заниматься тяжелой физической работой - ее следует отложить.

Нельзя сегодня отказывать в милостыни нищим.

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