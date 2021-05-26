Оклады военным и силовикам повысил Мишустин
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Оклады военным и силовикам повысил Мишустин

7:27:295/26/2021
0

Также будет повышена пенсия бывшим сотрудникам органов МВД по контролю за оборотом наркотиков. Увеличение окладов произойдет за счет предусмотренных на это бюджетных средств.

У росгвардейцев вырастет зарплата

Оклады российских полицейских и силовиков повысятся с 1 октября, говорится в постановлении правительства, опубликованном 26 мая на официальном портале правовой информации.

Документ подписал премьер-министр  Михаил Мишустин. Согласно постановлению, с 1 октября 2021 года в 1,037 раза будет повышено денежное довольствие военнослужащим (как контрактникам, так и призывникам), росгвардейцам, полицейским со специальными званиями, работникам ФСИН, пожарным, таможенникам и сотрудникам федеральной фельдъегерской связи.

Также будет повышена пенсия бывшим сотрудникам органов МВД по контролю за оборотом наркотиков.

Увеличение окладов произойдет за счет предусмотренных на это бюджетных средств, отмечается в документе.

В конце июня 2020 года глава кабмина уже повышал оклады сотрудникам силовых ведомств в 1,03 раза (на 3%). Так, оклады были увеличены призывникам, проходящим службу в нацгвардии и сотрудникам органов внутренних дел. В октябре 2019 года оклады силовикам повышали на 4,3%.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Оклады военным и силовикам повысил Мишустин
    7:27:29 5/26/2021
    Оклады военным и силовикам повысил Мишустин
    Ритуалы на богатство и любовь на уникальную дату 26 мая 2021: Суперлуние и полное лунное затмение. Открывается коридор затмений
    7:20:14 5/26/2021
    Ритуалы на богатство и любовь на уникальную дату 26 мая 2021: Суперлуние и полное лунное затмение. Открывается коридор затмений
    БердскДва открытых бассейна с подогревом откроются в санатории "Сибиряк" в Бердске в начале июня 2021. Смотрите фоторепортаж
    7:12:15 5/26/2021
    Два открытых бассейна с подогревом откроются в санатории "Сибиряк" в Бердске в начале июня 2021. Смотрите фоторепортаж
    Закон о ежемесячной выплате 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет из неполных семей подписал 26 мая 2021 года Путин
    6:44:56 5/26/2021
    Закон о ежемесячной выплате 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет из неполных семей подписал 26 мая 2021 года Путин
    Известный актер Эллиот Пейдж сделал операцию по смене пола и поделился фото с подписчиками
    6:34:26 5/26/2021
    Известный актер Эллиот Пейдж сделал операцию по смене пола и поделился фото с подписчиками
    Коридор затмений начался с 26 мая и до 10 июня 2021 года: Что следует делать разным знакам Зодиака
    6:20:33 5/26/2021
    Коридор затмений начался с 26 мая и до 10 июня 2021 года: Что следует делать разным знакам Зодиака
    Идут 14 минут тотального полного Лунного затмения 26 мая 2021 - смотрите фото и прямую трансляцию
    6:18:54 5/26/2021
    Идут 14 минут тотального полного Лунного затмения 26 мая 2021 - смотрите фото и прямую трансляцию
    БердскЧетырехмесячный младенец умер в больнице Бердска: СК выясняет причину смерти ребенка
    6:00:12 5/26/2021
    Четырехмесячный младенец умер в больнице Бердска: СК выясняет причину смерти ребенка
    В РЖД сделают подарки пассажирам, которые сделали прививки от коронавируса
    5:22:51 5/26/2021
    В РЖД сделают подарки пассажирам, которые сделали прививки от коронавируса
    26 мая – Преполовение-2021: запреты церковного праздника и обязательные дела, традиции
    5:20:44 5/26/2021
    26 мая – Преполовение-2021: запреты церковного праздника и обязательные дела, традиции