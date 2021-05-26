Оклады военным и силовикам повысил Мишустин

Оклады российских полицейских и силовиков повысятся с 1 октября, говорится в постановлении правительства, опубликованном 26 мая на официальном портале правовой информации.
Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно постановлению, с 1 октября 2021 года в 1,037 раза будет повышено денежное довольствие военнослужащим (как контрактникам, так и призывникам), росгвардейцам, полицейским со специальными званиями, работникам ФСИН, пожарным, таможенникам и сотрудникам федеральной фельдъегерской связи.
Также будет повышена пенсия бывшим сотрудникам органов МВД по контролю за оборотом наркотиков.
Увеличение окладов произойдет за счет предусмотренных на это бюджетных средств, отмечается в документе.
В конце июня 2020 года глава кабмина уже повышал оклады сотрудникам силовых ведомств в 1,03 раза (на 3%). Так, оклады были увеличены призывникам, проходящим службу в нацгвардии и сотрудникам органов внутренних дел. В октябре 2019 года оклады силовикам повышали на 4,3%.