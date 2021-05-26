Российские военные на Ту-134 сбили пять фонарей в аэропорту и полетели дальше
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Российские военные на Ту-134 сбили пять фонарей в аэропорту и полетели дальше

8:00:485/26/2021Фото: Pixabay
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При взлете самолет Минобороны Ту-134 сбил фонари освещения взлетно-посадочной полосы. Спустя час с небольшим борт благополучно приземлился.

При взлете самолет сбил несколько фонарей и продолжил движение

Российский военный самолет Ту-134 стал причиной пяти сбитых фонарей в аэропорту Екатеринбурга, после происшествия лайнер Минобороны продолжил взлет. Данных о пострадавших нет.

Об аварийном взлете самолета сообщили в Telegram-канале «112». 25 мая в 17:00 в аэропорту Кольцово Екатеринбурга лайнер задел пять фонарей уличного освещения и продолжил взлет.

При взлете самолет Минобороны Ту-134 сбил фонари освещения взлетно-посадочной полосы. Спустя час с небольшим борт благополучно приземлился.

А могло быть гораздо хуже. В похожей ситуации 10 лет назад Як-40 с хоккеистами при взлете в аэропорту «Туношна» под Ярославлем задел радиомаяк, после чего рухнул на землю, тогда погибли 44 человека - разбилась хоккейная команда «Локомотив»

Самому «новому» Ту-134 на сегодняшний день уже 32 года, он произведен еще в СССР.

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аварийная ситуациявзлетсбитые фонари
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