Подробности гибели 4-месячной девочки в ЦГБ Бердска: Умерла через два часа
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Подробности гибели 4-месячной девочки в ЦГБ Бердска: Умерла через два часа

9:12:105/26/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В ходе проверки следователи дадут оценку своевременности и качеству оказания врачебной помощи. Кроме того, выяснят, насколько вовремя обратились родители в больницу. Свою проверку начал минздрав.

В ЦГБ Бердска умерла новорожденная девочка

В Бердской горбольнице подтвердили смерть младенца. Однако  информацию о диагнозе и причинах смерти пока не раскрывают, поскольку проводится проверка. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 4-месячный ребенок умер в ночь на 25 мая. Новорожденную девочку привезли в машине скорой помощи и дома по звонку родителей вечером в понедельник. А ночью она умерла в отделении реанимации ЦГБ Бердска. Минздрав Новосибирской области начал проверку по факту гибели девочки.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ребенка привезли на "скорой" в Бердскую ЦГБ в тяжелом состоянии. Маленький пациент скончался в отделении интенсивной терапии.

"До этого родители за медицинской помощью не обращались. Минздрав Новосибирской области проводит проверку по поводу смерти ребенка", - отметили в пресс-службе министерства.

В причинах смерти ребенка сейчас разбирается и региональный Следственный комитет.

"Предварительно установлено, что 25 мая 2021 года в следственные органы СК России по Новосибирской области из медицинского учреждения поступило сообщение о смерти ребенка. По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой установлено, что ребенок был доставлен 24 мая 2021 года в медицинское учреждение, где в отделении реанимации скончался", - сообщили в СК.

Как сообщили в региональном СК, следователь уже опросил родственников погибшей девочки, медицинский персонал. В бердском отделе Следственного комитета устанавливают все обстоятельства трагедии, изъяли необходимая документацию в ЦГБ. Для определения причины смерти ребенка назначена судебно-медицинской экспертиза, уточнили в ведомстве.

В ходе проверки следователи дадут оценку своевременности и качеству оказания врачебной помощи. Кроме того, выяснят, насколько вовремя обратились родители в медицинское учреждение.

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