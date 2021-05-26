Подробности гибели 4-месячной девочки в ЦГБ Бердска: Умерла через два часа

В Бердской горбольнице подтвердили смерть младенца. Однако информацию о диагнозе и причинах смерти пока не раскрывают, поскольку проводится проверка. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 4-месячный ребенок умер в ночь на 25 мая. Новорожденную девочку привезли в машине скорой помощи и дома по звонку родителей вечером в понедельник. А ночью она умерла в отделении реанимации ЦГБ Бердска. Минздрав Новосибирской области начал проверку по факту гибели девочки.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, ребенка привезли на "скорой" в Бердскую ЦГБ в тяжелом состоянии. Маленький пациент скончался в отделении интенсивной терапии.
"До этого родители за медицинской помощью не обращались. Минздрав Новосибирской области проводит проверку по поводу смерти ребенка", - отметили в пресс-службе министерства.
В причинах смерти ребенка сейчас разбирается и региональный Следственный комитет.
"Предварительно установлено, что 25 мая 2021 года в следственные органы СК России по Новосибирской области из медицинского учреждения поступило сообщение о смерти ребенка. По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой установлено, что ребенок был доставлен 24 мая 2021 года в медицинское учреждение, где в отделении реанимации скончался", - сообщили в СК.
Как сообщили в региональном СК, следователь уже опросил родственников погибшей девочки, медицинский персонал. В бердском отделе Следственного комитета устанавливают все обстоятельства трагедии, изъяли необходимая документацию в ЦГБ. Для определения причины смерти ребенка назначена судебно-медицинской экспертиза, уточнили в ведомстве.
В ходе проверки следователи дадут оценку своевременности и качеству оказания врачебной помощи. Кроме того, выяснят, насколько вовремя обратились родители в медицинское учреждение.