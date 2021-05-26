Вора в законе Циркача экстрадировали из Польши в Россию: Он был коронован самим Дедом Хасаном
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Вора в законе Циркача экстрадировали из Польши в Россию: Он был коронован самим Дедом Хасаном

10:50:305/26/2021Фото: Сколько лет просидит вор в законе, пока не выйдет по УДО?
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Олег Пирогов был причастен к расстрелу Вадима Иваненко в 2015 году в Турции, но ему удалось ускользнуть от наказания. Вернувшись в Россию он приблизился к Шакро Молодому.

Вора в законе задержали в Польше и перевезли в Россию

Олег Пирогов по кличке «Циркач» был доставлен в Россию из Польши, где он скрывался в последнее время от правосудия. После нескольких лет путешествия по загранице Польша стала его последним пристанищем, а в России в это время вор в законе был заочно осужден и объявлен в международный розыск.

Олег Пирогов в юности уклонился от службы в армии, купив справку об обучении в цирковом училище, за что и получил прозвище «Циркач». На протяжении многих лет он оправдывал кличку, ловко уходя от ответственности и опасности, которая в силу его рода занятий подстерегала на каждом шагу.

В криминальном мире Пирогов появился давно, а в 2011 году был коронован самим Дедом Хасаном. Циркач был причастен к расстрелу Вадима Иваненко в 2015 году в Турции, но ему удалось ускользнуть от наказания — вину взял другой человек. Вернувшись в Россию Пирогов приблизился к Шакро Молодому. На родине Циркача периодически арестовывали за наркотики, но ввиду небольшого их количества он отделывался небольшими сроками, а в последний раз — условным. После присуждения 18-летнего срока его боссу, Циркач залег на дно, но попал под внимание во время разработки похищения и ограбления предпринимателя из Подмосковья, но ему опять повезло — показания на него никто не дал, а потерпевший не знал Циркача в лицо и Пирогова отпустили.

После очередной облавы, устроенной сотрудниками полиции, вор сбежал за границу, где начал путешествовать. После того, как фотографии встреч Пирогова в кафе с друзьями попали в руки российских оперативников, было принято решение отправить запрос о его задержании и экстрадиции.

"Фигуранта уголовного дела заочно арестовали и объявили в международный розыск. После его задержания на территории Польши Генпрокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос. Отмечу, решение о выдаче обвиняемого сначала принималось в судебных инстанциях, затем было передано в аппарат Министерства юстиции", - заявил официальный представитель ГП Андрей Иванов.

Пирогову грозит до 15 лет тюрьмы.

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