Кипятком из чайника поливал 2-летнего пасынка отчим: Мальчик погиб

По обвинению в убийстве двухлетнего ребенка арестован житель поселка Западный Челябинской области. Виталия Гаврилова посадили в СИЗО на два месяца, пока идет расследование.
Ребенок обварился в кипятке, ожоги были несовместимыми с жизнью и малыш умер в реанимации через несколько дней после происшествия. Фельдшер, которая приехала на вызов и стала свидетелем страшной картины, сообщила о произошедшем в полицию. Сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что травмы ребенка не были случайностью или недосмотром.
Было возбуждено дело об убийстве малолетнего. Первым под подозрение попал отчим мальчика. По версии следствия, мужчина зажал рот ребенка и поливал его кипятком из чайника. Подозреваемый оправдывается тем, что стал жертвой клеветы своей сожительницы.
«Я ничего не совершал, я приехал домой, а ребенок был уже в ванне. А жена пьяная валялась. Я достал его из воды, положил на кровать. Я в этом не виноват», - оправдывался Гаврилов.
По словам соседей, в течение нескольких недель из квартиры доносились крики мужчины, который срывал злость на неродном ребенке. Погибший мальчик был не единственным ребенком в семье, у сожителей год назад родился общий малыш, который в порядке. Ранее мать погибшего мальчика уже лишали родительских прав на 16-летнего сына.