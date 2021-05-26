Кипятком из чайника поливал 2-летнего пасынка отчим: Мальчик погиб
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Кипятком из чайника поливал 2-летнего пасынка отчим: Мальчик погиб

10:11:315/26/2021Фото: Pixabay
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По версии следствия, сожитель матери предварительно зажал рот малышу. По словам соседей, в течение нескольких недель из квартиры доносились крики мужчины, который срывал злость на неродном ребенке.

В Челябинской области мужчина умышленно обварил ребенка кипятком

По обвинению в убийстве двухлетнего ребенка арестован житель поселка Западный Челябинской области. Виталия Гаврилова посадили в СИЗО на два месяца, пока идет расследование.

Ребенок обварился в кипятке, ожоги были несовместимыми с жизнью и малыш умер в реанимации через несколько дней после происшествия. Фельдшер, которая приехала на вызов и стала свидетелем страшной картины, сообщила о произошедшем в полицию. Сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что травмы ребенка не были случайностью или недосмотром.

Было возбуждено дело об убийстве малолетнего. Первым под подозрение попал отчим мальчика. По версии следствия, мужчина зажал рот ребенка и поливал его кипятком из чайника. Подозреваемый оправдывается тем, что стал жертвой клеветы своей сожительницы.

«Я ничего не совершал, я приехал домой, а ребенок был уже в ванне. А жена пьяная валялась. Я достал его из воды, положил на кровать. Я в этом не виноват», - оправдывался Гаврилов.

По словам соседей, в течение нескольких недель из квартиры доносились крики мужчины, который срывал злость на неродном ребенке. Погибший мальчик был не единственным ребенком в семье, у сожителей год назад родился общий малыш, который в порядке. Ранее мать погибшего мальчика уже лишали родительских прав на 16-летнего сына.

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