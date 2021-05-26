Розыск: Украли продуктов и алкоголя на 13 000 рублей четыре дамы в магазине Бердска

В розыск объявили четырех женщин, которые набрали в бердском магазине продуктов и не расплатились за них. Об этом 26 мая сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.
Отделом полиции МВД России по Бердску устанавливаются личности и местонахождение четырех подозреваемых. Как уточнили в полицейском ведомстве, они 16 мая 2021 года около 15.55 в продуктовом магазине, расположенном в Бердске на ул. Ленина, 90, похитили продукты питания.
По информации МВД, сумма ущерба составила более 13 000 рублей. В частности воровки похитили сыр, колбасу, мясо, кофе, овощи и алкогольную продукцию.
По данному факту проводится доследственная проверка.
В региональном главке МВД просят всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемых, изображенных на фото, сообщить в полицию по телефонам: 8(383-41) 3-00-23, 8 (383-41) 3-11-75, либо 102. Конфиденциальность полицейские гарантируют.