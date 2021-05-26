Розыск: Украли продуктов и алкоголя на 13 000 рублей четыре дамы в магазине Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Розыск: Украли продуктов и алкоголя на 13 000 рублей четыре дамы в магазине Бердска

9:54:315/26/2021Фото: ГУ МВД по НСО
0

Бердский отдел МВД разыскивает любительниц вкусно поесть и просит помощи у бердчан опознать вероятных воров. Конечно, все были в масках.

Вероятных похитительниц еды было четверо

В розыск объявили четырех женщин, которые набрали в бердском магазине продуктов и не расплатились за них. Об этом 26 мая сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Отделом полиции МВД России по Бердску устанавливаются личности и местонахождение четырех подозреваемых. Как уточнили в полицейском ведомстве, они 16 мая 2021 года около 15.55 в продуктовом магазине, расположенном в Бердске на ул. Ленина, 90, похитили продукты питания.

По информации МВД, сумма ущерба составила более 13 000 рублей. В частности воровки похитили сыр, колбасу, мясо, кофе, овощи и алкогольную продукцию.

По данному факту проводится доследственная проверка.

В региональном главке МВД просят всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемых, изображенных на фото, сообщить в полицию по телефонам: 8(383-41) 3-00-23, 8 (383-41) 3-11-75, либо 102. Конфиденциальность полицейские гарантируют.



Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
розыскмагазинукрали продукты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Найдут воровок?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскРозыск: Украли продуктов и алкоголя на 13 000 рублей четыре дамы в магазине Бердска
    9:54:31 5/26/2021
    Розыск: Украли продуктов и алкоголя на 13 000 рублей четыре дамы в магазине Бердска
    Новые тарифы на отопление хочет ввести ФАС: Эталонные, а не для каждой котельной
    9:26:38 5/26/2021
    Новые тарифы на отопление хочет ввести ФАС: Эталонные, а не для каждой котельной
    Конец мая хорош для посадки поздних сортов капусты и других ее видов: почему?
    9:20:23 5/26/2021
    Конец мая хорош для посадки поздних сортов капусты и других ее видов: почему?
    БердскПодробности гибели 4-месячной девочки в ЦГБ Бердска: Умерла через два часа
    9:12:10 5/26/2021
    Подробности гибели 4-месячной девочки в ЦГБ Бердска: Умерла через два часа
    Бердск"На дачу вертолетом": Как отремонтировали по приказу мэра Бердска вспученную дорогу к водозабору. Смотрите видео и фото
    8:42:17 5/26/2021
    "На дачу вертолетом": Как отремонтировали по приказу мэра Бердска вспученную дорогу к водозабору. Смотрите видео и фото
    Первую партию заключенных отправят строить БАМ
    8:20:41 5/26/2021
    Первую партию заключенных отправят строить БАМ
    Что нельзя делать на полное лунное затмение 26 мая 2021 года: категорические запреты дня
    8:20:22 5/26/2021
    Что нельзя делать на полное лунное затмение 26 мая 2021 года: категорические запреты дня
    С Днем библиотекаря 27 мая: яркие открытки и поздравления в прозе
    8:12:20 5/26/2021
    С Днем библиотекаря 27 мая: яркие открытки и поздравления в прозе
    Российские военные на Ту-134 сбили пять фонарей в аэропорту и полетели дальше
    8:00:48 5/26/2021
    Российские военные на Ту-134 сбили пять фонарей в аэропорту и полетели дальше
    Россия объявила нон грата болгарского дипломата в ответ на высылку сотрудника российского посольства в Софии
    7:42:26 5/26/2021
    Россия объявила нон грата болгарского дипломата в ответ на высылку сотрудника российского посольства в Софии