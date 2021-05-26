Путин: Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нельзя
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Путин: Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нельзя

10:34:335/26/2021Фото: Кремлин.ру
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По словам главы государства, граждане должны самостоятельно осознать необходимость ставить прививки.

По словам главы государства, граждане должны самостоятельно осознать необходимость вакцинации
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19. Президент заявил, вводить обязательные прививки от коронавируса "нецелесообразно и нельзя". Об этом он высказался 26 марта на совещании по экономическим вопросам, сообщает сайт Кремля.

По словам главы государства, граждане должны самостоятельно осознать необходимость вакцинации.

"Знаю, что высказываются разные мнения на этот счет, в том числе мнения о введении обязательной вакцинации от коронавируса", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Он отметил, что где-то звучат идеи об обязательном вакцинировании всех граждан, а где-то - об обязательных прививках для работников определенных сфер деятельности.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее об обязательности прививок объявили власти Якутии, пригрозив штрафами.

Дословно

В. Путин: Сейчас, по мере снятия ограничений и восстановления экономики, налаживается привычный, рабочий ритм предприятий и организаций. Впереди и сезон летних отпусков. Всё это означает, что люди больше общаются друг с другом, посещают общественные места. В этих условиях крайне важно последовательно снижать риски распространения инфекции. И, как уже не один раз говорил, для этого необходимо сформировать так называемый коллективный иммунитет.

Самый правильный, цивилизованный способ решить эту задачу, безусловно – об этом говорят специалисты не только в нашей стране, а во всем мире – это широкая вакцинация.

Знаю, что высказываются разные мнения на этот счёт, в том числе и мнение о введении обязательной вакцинации от коронавируса. Кто-то говорит об этом применительно ко всему населению страны, кто-то имеет в виду работников определённых специальностей, сфер – тех, кто по роду своей деятельности контактирует с большим числом людей. Например, сотрудники сферы торговли, общественного питания, транспорта, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений и так далее.

Ещё раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьёзной и даже смертельной опасностью, особенно это касается людей старших возрастов.

Хотел бы ещё раз подчеркнуть и обратиться ко всем нашим гражданам: пожалуйста, подумайте как следует. Имейте в виду, что российская вакцина – это показывает практика уже миллионного применения – она самая надёжная сегодня и самая безопасная, и в нашей стране для вакцинации созданы все условия. Специалисты на основе полученной практики, еще раз хочу сказать, многомиллионного уже применения этой вакцины видят, что она не вредит здоровью, не приводит к каким-то серьезным осложнениям, но реально или плотно, надежно защищает от угрозы заражения, или предупреждает тяжёлое течение болезни. Специалисты, учёные имеют надёжные, обоснованные сведения на этот счёт. Мы должны доверять их профессиональному мнению и прислушиваться к ним. И это, безусловно, как мы видим сейчас, за предыдущий год, напрямую связано, конечно, и с ситуацией в экономике и социальной сфере страны. Но это не главное. Это очень важно, но это не главное. Главное – здоровье. Прошу вас подумать именно об этом.

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