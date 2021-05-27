Дизайнерские открытки с Днем библиотекаря 27 мая и поздравления для самых любознательных

Сегодня День библиотек,
И книга ныне не забыта,
Ведь знаний не подарит интернет,
А библиотеки дверь всегда открыта!
Лишь в книге знанье, в книге жизнь,
И в книгах мудрость рассуждений.
И пусть в библиотеку поспешат
Читатели всех возрастов и поколений.
Библиотекарей сегодня поздравляем!
Спасибо вам за ваш нелегкий труд,
Мы ценим вас и книги уважаем,
Пускай библиотеки с новой силой оживут.
Каждая профессия запах свой имеет.
Запах книг на полках душу вашу греет,
Мудрость вы людскую преданно храните,
Говорите людям: «Даром все берите!».
В этот день желаем вам подольше жить
И библиотеке каждый день дарить.
Пусть здоровья хватит лет еще на сто,
Пусть всегда волнует слова колдовство!
Пусть вас очень любят, ценят и щадят,
Премий не жалеют, дорогих наград!
Счастья вам людского. Что еще желать?
Ни беды, ни горя вам вовек не знать!
Поздравляем с днем библиотеки!
От души хотим сечас вам пожелать
Здоровья крепкого, побольше денег
Да меньше на работе уставать.
Разножанрового фонда побогаче,
А читателей — повежливей, добрей.
В любом деле мы желаем вам удачи,
От нее и сердцу веселей.
К новым знаниям вести детей!
Радовать новинками людей!
Успеха, а к нему дороженьки прямей!
С Всемирным днем библиотек
Я вас душевно поздравляю!
Побольше добрых, умных книг
Встречать по жизни вам желаю.
Добра вам, счастья и любви,
Успехов и побед в работе,
Пусть с интересом дни текут
В достойных, значимых заботах.
Пускай работа дарит мудрость,
Пусть манит мир хороших книг,
Пускай энергия бушует,
Пусть дарит радость каждый миг.
Источник: pozdravok.ru