Дизайнерские открытки с Днем библиотекаря 27 мая и поздравления для самых любознательных
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Дизайнерские открытки с Днем библиотекаря 27 мая и поздравления для самых любознательных

6:02:415/27/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Общероссийский день библиотек, отмечаемый ежегодно 27 мая, по праву является и профессиональным праздником российских библиотекарей — Днем библиотекаря.

Общероссийский день библиотек

Сегодня День библиотек,
И книга ныне не забыта,
Ведь знаний не подарит интернет,
А библиотеки дверь всегда открыта!

Лишь в книге знанье, в книге жизнь,
И в книгах мудрость рассуждений.
И пусть в библиотеку поспешат
Читатели всех возрастов и поколений.

Библиотекарей сегодня поздравляем!
Спасибо вам за ваш нелегкий труд,
Мы ценим вас и книги уважаем,
Пускай библиотеки с новой силой оживут.

Общероссийский день библиотек

Каждая профессия запах свой имеет.
Запах книг на полках душу вашу греет,
Мудрость вы людскую преданно храните,
Говорите людям: «Даром все берите!».

В этот день желаем вам подольше жить
И библиотеке каждый день дарить.
Пусть здоровья хватит лет еще на сто,
Пусть всегда волнует слова колдовство!

Пусть вас очень любят, ценят и щадят,
Премий не жалеют, дорогих наград!
Счастья вам людского. Что еще желать?
Ни беды, ни горя вам вовек не знать!

Общероссийский день библиотек

Поздравляем с днем библиотеки!
От души хотим сечас вам пожелать
Здоровья крепкого, побольше денег
Да меньше на работе уставать.
Разножанрового фонда побогаче,
А читателей — повежливей, добрей.
В любом деле мы желаем вам удачи,
От нее и сердцу веселей.
К новым знаниям вести детей!
Радовать новинками людей!
Успеха, а к нему дороженьки прямей!

Общероссийский день библиотек

С Всемирным днем библиотек
Я вас душевно поздравляю!
Побольше добрых, умных книг
Встречать по жизни вам желаю.

Добра вам, счастья и любви,
Успехов и побед в работе,
Пусть с интересом дни текут
В достойных, значимых заботах.

Пускай работа дарит мудрость,
Пусть манит мир хороших книг,
Пускай энергия бушует,
Пусть дарит радость каждый миг.

Общероссийский день библиотек

Источник: pozdravok.ru

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