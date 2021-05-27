На День пограничника открытки от дизайнера и мужественные поздравления для самых смелых на 28 мая

На заставе тишина,
В листве щебечут птицы,
Лишь пограничник на посту
Хранит покой границы.
В День пограничника тебе
Желаю мирной службы,
Контрольной чистой полосы,
Солдатской верной дружбы.
Желаю бдительность тебе
В дозоре не терять
И рубежи страны родной
Надежно охранять.
Граница наша под охраной,
Ее ты стойко бережешь,
И даже в праздник свой прекрасный
Кордон родимый ты блюдешь.
В день пограничника желаю
Тебе здоровья, сил, добра,
Чтоб служба приносила радость,
Чтоб неопасною была.
Желаю счастья в жизни личной,
Высоких званий и побед.
Тебе желаю, пограничник,
Я много ярких, славных лет.
Фуражка зеленая,
Рядом собака
На страже страны
Он не ведает страха.
Желаем под мирным
Стоять небосводом,
Служи, пограничник,
Примером народу.
На страже Родины стоите,
Ее границы вы храните.
И в этот день, и в этот час —
С Днем пограничника всех вас.
Пусть не нарушит ваш покой
Сигнал тревоги боевой,
Пускай достаток, лад, уют
Вас после службы дома ждут.
Пусть будет ваша жизнь прекрасна,
Над головою небо — ясным.
Мечтам всем вашим чтобы сбыться.
Удач, защитники границы!
Источник: pozdravok.ru