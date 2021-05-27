С Днем SEO-оптимизатора 28 мая: интересные открытки и короткие поздравления

Официального статуса ещё праздник не имеет,
Он новый, скажем так, молодой,
Разрабатывают методы с поисковыми системами,
Оптимизатор – человек деловой.
В день праздника, примите поздравленья,
Пускай работа вам приносит вдохновенье,
Пускай удача на каждом углу поджидает,
Пусть друзья надёжные окружают.
Вы запросто выведете сайт в ТОП,
И ключевое слово удачно подберёте,
Для вас не существует в чём – то стоп,
По дорожкам Интернета вы, как гид ведёте.
В праздник оптимизатора, примите поздравленья,
Пусть вам сопутствует во всём везенье,
Пусть птица счастья к вам прилетает,
Пускай счастливых 365 дней в году бывает.
Проведения аудита сайта,
И составления семантического ядра,
Подбор текста с ключевыми словами,
С этим всем вы легко справляетесь всегда.
Сегодня праздник ваш, поздравляем,
Во всём удачи искренне желаем,
Пусть непременно сбывается мечта,
Всех благ вам, мира, счастья и добра.
Ваша профессия в век прогресса необходима,
Сайты в топы продвигать лишь вам под силу,
Вы эрудированны, настойчивы, умны,
Методы работы с поисковыми системами знаете вы.
Мы желаем счастья вам и удачи,
Мгновений радостных много в придачу,
С днём оптимизатора поздравляем,
Успехов во всех начинаниях желаем.
Источник: sunhome.ru, pozdravik.ru