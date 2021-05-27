С Днем SEO-оптимизатора 28 мая: интересные открытки и короткие поздравления
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Днем SEO-оптимизатора 28 мая: интересные открытки и короткие поздравления

11:40:205/27/2021Фото: sunhome.ru
0

В этот день, 28 мая, свой профессиональный праздник отмечают оптимизаторы Рунета, или SEO-администраторы.

День SEO-оптимизатора

Официального статуса ещё праздник не имеет,
Он новый, скажем так, молодой,
Разрабатывают методы с поисковыми системами,
Оптимизатор – человек деловой.
В день праздника, примите поздравленья,
Пускай работа вам приносит вдохновенье,
Пускай удача на каждом углу поджидает,
Пусть друзья надёжные окружают.

День SEO-оптимизатора

Вы запросто выведете сайт в ТОП,
И ключевое слово удачно подберёте,
Для вас не существует в чём – то стоп,
По дорожкам Интернета вы, как гид ведёте.
В праздник оптимизатора, примите поздравленья,
Пусть вам сопутствует во всём везенье,
Пусть птица счастья к вам прилетает,
Пускай счастливых 365 дней в году бывает.

День SEO-оптимизатора

Проведения аудита сайта,
И составления семантического ядра,
Подбор текста с ключевыми словами,
С этим всем вы легко справляетесь всегда.
Сегодня праздник ваш, поздравляем,
Во всём удачи искренне желаем,
Пусть непременно сбывается мечта,
Всех благ вам, мира, счастья и добра.

День SEO-оптимизатора

Ваша профессия в век прогресса необходима,
Сайты в топы продвигать лишь вам под силу,
Вы эрудированны, настойчивы, умны,
Методы работы с поисковыми системами знаете вы.
Мы желаем счастья вам и удачи,
Мгновений радостных много в придачу,
С днём оптимизатора поздравляем,
Успехов во всех начинаниях желаем.

День SEO-оптимизатора

Источник: sunhome.ru, pozdravik.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
поздравленияпраздникиоткрыткиДень SEO-оптимизатора
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    С Днем SEO-оптимизатора 28 мая: интересные открытки и короткие поздравления
    11:40:20 5/27/2021
    С Днем SEO-оптимизатора 28 мая: интересные открытки и короткие поздравления
    Сильнейшие магнитные бури июня 2020 года: даты бурь и как не допустить плохого самочувствия метеопатам
    11:20:26 5/27/2021
    Сильнейшие магнитные бури июня 2020 года: даты бурь и как не допустить плохого самочувствия метеопатам
    Во всех пунктах сдачи ЕГЭ поставят полицейские наряды ради безопасности выпускников школ
    11:19:12 5/27/2021
    Во всех пунктах сдачи ЕГЭ поставят полицейские наряды ради безопасности выпускников школ
    Налог на высокие зарплаты поднять до 45% предложили российские бизнесмены
    10:59:44 5/27/2021
    Налог на высокие зарплаты поднять до 45% предложили российские бизнесмены
    Волшебные открытки на День брюнеток от дизайнера и нежные поздравления для красавиц на 28 мая
    10:40:57 5/27/2021
    Волшебные открытки на День брюнеток от дизайнера и нежные поздравления для красавиц на 28 мая
    Американский актер Стивен Сигал вступит в партию "Справедливая Россия-За правду" и займется вопросами экологии
    10:29:04 5/27/2021
    Американский актер Стивен Сигал вступит в партию "Справедливая Россия-За правду" и займется вопросами экологии
    Что делать с бутылками, в которых была святая вода?
    10:20:26 5/27/2021
    Что делать с бутылками, в которых была святая вода?
    Тракторист завалил опилками 7-летнюю девочку: Ребенок погиб
    10:01:44 5/27/2021
    Тракторист завалил опилками 7-летнюю девочку: Ребенок погиб
    На День пограничника открытки от дизайнера и мужественные поздравления для самых смелых на 28 мая
    9:51:36 5/27/2021
    На День пограничника открытки от дизайнера и мужественные поздравления для самых смелых на 28 мая
    Уровень доверия к Путину среди россиян резко вырос, а к Навальному - существенно упал
    9:43:57 5/27/2021
    Уровень доверия к Путину среди россиян резко вырос, а к Навальному - существенно упал