Детские попки приземлятся на разноцветное покрытие с горок и качелей на новенькой площадке в парке Бердска
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Детские попки приземлятся на разноцветное покрытие с горок и качелей на новенькой площадке в парке Бердска

12:46:585/27/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Работа близка к завершению. В городском парке скоро откроется детская площадка, где маленькие бердчане смогут качаться на качелях и кататься с горок.

Две башни для игры детей в парке Бердска

Продолжается установка игровых конструкций в детском игровом комплексе в центральном парке Бердска. Работа близка к завершению. «Курьер. Среда. Бердск» писал о том, что в городском парке скоро откроется детская площадка, где маленькие бердчане смогут качаться на качелях и кататься с горок, а взрослые посидеть на лавочках, ожидая детей.

Сегодня, 27 мая, жители города поинтересовались в редакции «Курьер. Среда. Бердск», будет ли открытие детского городка и положат ли резиновое покрытие вокруг игровых конструкций.

- Открытие детского игрового городка, конечно же, будет, но после выполнения всех предусмотренных работ. Покрытие асфальта будет разноцветным, сейчас наносится зеленый цвет, - рассказала вице-мэр Бердска Жанна Шурова.

Есть где полазить и поиграть детям в новом детском городке

Горки и веранды для детей

Лабиринт с горкой в парке Бердска

Сборка детского игрового городка ещё не закончена

Крепление конструкций с соблюдением всех требований безопасности

Тюльпаны на клумбах в центральном парке города Бердск

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