Детские попки приземлятся на разноцветное покрытие с горок и качелей на новенькой площадке в парке Бердска

Продолжается установка игровых конструкций в детском игровом комплексе в центральном парке Бердска. Работа близка к завершению. «Курьер. Среда. Бердск» писал о том, что в городском парке скоро откроется детская площадка, где маленькие бердчане смогут качаться на качелях и кататься с горок, а взрослые посидеть на лавочках, ожидая детей.
Сегодня, 27 мая, жители города поинтересовались в редакции «Курьер. Среда. Бердск», будет ли открытие детского городка и положат ли резиновое покрытие вокруг игровых конструкций.
- Открытие детского игрового городка, конечно же, будет, но после выполнения всех предусмотренных работ. Покрытие асфальта будет разноцветным, сейчас наносится зеленый цвет, - рассказала вице-мэр Бердска Жанна Шурова.