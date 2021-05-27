Правда ли, что холестерин из продуктов повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
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Правда ли, что холестерин из продуктов повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний

5:00:085/27/2021,Броки УилсонФото: pixabay.com
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Высокий уровень холестерина ЛПНП может вызвать накопление бляшек в артериях, повышенный риск сердечного приступа и инсульта.

Действительно ли холестерин из продуктов питания повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний?

Недавние исследования показали, что, вопреки ранее существовало  наибольшее влияние на риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) имеет не диетический холестерин,  значительное количество нездоровых жиров в продуктах с высоким уровнем холестерина, пишет food.news.

Диетический холестерин - это холестерин, который содержится в продуктах животного происхождения, как мясо и молочные продукты. Десятилетия назад исследователи обнаружили, что высокий уровень холестерина повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но оказывается, что виноваты жиры в этих продуктах.

Придерживайтесь здоровой для сердца диеты, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В научном сообщении Американской кардиологической ассоциации (AHA) от 2019 года эксперты придерживаются здоровой для сердца диеты, чтобы снизить риск сердечных заболеваний. Рекомендация на основе результатов недавних исследований, в которых изучалась связь между диетическим холестерином и риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Самые высокие уровни холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови. Высокий уровень холестерина ЛПНП может вызвать накопление бляшек в артериях, повышенный риск сердечного приступа и инсульта.

В некоторых исследованиях имеется связь между ними, уменьшилась после поправки на другие диетические факторы, такие как насыщенные жиры, клетчатка и потребление энергии. Другие исследования показали дозозависимую связь между ними только тогда, когда вы потребляете гораздо большее количество холестерина, чем обычно, что эквивалентно от трех до семи яиц в день.

Эти результаты не означают, что продукты с высоким содержанием холестерина не вредны для вашего сердца. Член группы Джо Энн Карсон, профессор клинического питания в Юго-западном медицинском центре Техасского университета , отмечает, что большинство продуктов, которые вносят холестерин в рационцев, богаты насыщенными жирами, которые связаны с высоким уровнем холестерина ЛПНП. . Она также отмечает, что здоровые для сердца диеты, такие как средиземноморская диета и DASH (диетические подходы к остановке гипертонии), по своей природе содержат низкий уровень холестерина.

«Насыщенные жиры, которые в основном используются в продуктах животного происхождения, как мясо и жирные молочные продукты, а также в тропических маслах, следует заменить полиненасыщенными жирами, такими как соевое масло», - сказала она. «Необходимо ограничить потребление продуктов с высоким содержанием сахара и натрия (соли)».

«Хороший» против «плохого» холестерина

ЛПНП и холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) - это два типа холестерина в организме. Как упоминалось выше, холестерин ЛПНП «вреден» для вашего здоровья, благодаря риску сердечно-сосудистых заболеваний. С другой стороны, холестерин ЛПВП - это «хорошо», потому что он защищает ваше сердце от болезней.

В частности, ЛПВП помогает предотвратить образование бляшек, унося ЛПНП от стенок артерий в печень, что избавляет ваше тело от ЛПНП. Недостаток холестерина ЛПВП - или слишком много холестерина ЛПНП увеличивает вероятность того, что бляшки будут накапливаться внутри артерий, питающих ваше сердце и мозг.

Уровень ЛВП идеальным составляет 60 миллиграмм на децилитр (мг /) в крови или выше. Менее 40 мг / дл и менее 50 мг / считается низкими для мужчин и женщин, соответственно. AHA рекомендует следующие шаги, чтобы контролировать уровень холестерина:


  • Время от времени проверяйте уровень холестерина. Это ключ к знанию ваших цифр и оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Измените свой рацион и образ жизни, чтобы контролировать уровень холестерина.
  • При необходимости контролируйте уровень холестерина с помощью врача.

Как увеличить потребление хорошего холестерина

Эти факторы, которые повышают уровень холестерина, ЛПВП, не еда, но экологические и медицинские факторы. Избегайте следующих действий, чтобы повысить уровень холестерина ЛПВП:

  • Ожирение
  • Сидячий образ жизни
  • Сахарный диабет 2 типа
  • Воспаление
  • Курение

С другой стороны, гормоны, такие как эстроген и гормон щитовидной железы, повышают уровень холестерина ЛПВП. Физические упражнения и умеренное потребление алкоголя, особенно употребление красного вина, связаны с высоким уровнем холестерина ЛПВП.

Снижение холестерина ЛПНП также улучшает соотношение холестерина ЛПВП и ЛПНП. Включите в свой рацион следующие продукты, чтобы снизить уровень холестерина ЛПНП:


  • Жирная рыба - лосось, скумбрия и другие виды жирной рыбы полны омега-3 жирных кислот, которые могут снизить уровень холестерина ЛПНП.
  • Лён - Оба льняное семя и льняное масло богаты омега-3.
  • Цельные зерна - отруби, коричневый рис и другие цельнозерновые продукты могут снизить уровень ЛПНП и общего холестерина.
  • Оливковое масло - жиры в оливковом масле свести к минимуму воздействия холестерина ЛПНП на сердце.
  • Фрукты с высоким содержанием клетчатки - исследования показывают, что растворимая клетчатка снижает уровень ЛПНП и общего холестерина. К фруктам с высоким содержанием клетчатки чернослив, яблоки и груши.
  • Орехи - среди прочего, миндаль, фисташки, бразильские орехи и арахис содержат полезные для сердца жиры.
  • Авокадо - этот суперпродукт богат клетчаткой и фолиевой кислотой, а также мононенасыщенными жирами. Это полезные жиры, которые снижают уровень холестерина ЛПНП и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Диетический холестерин влияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний, но вам все равно следует ограничить потребление продуктов с высоким содержанием холестерина, поскольку они обычно содержат много нездоровых насыщенных жиров. Включите в свой рацион перечисленные здесь полезные продукты сердца, чтобы защитить сердце от болезней.

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