Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 мая 2021 в России и мире

• День смелых решений
• День города - Санкт-Петербург
• День изобретения шпрот
• Всероссийский день библиотек (День библиотекаря)
• Праздник Ярославской Печерской иконы Божией Матери
• Всемирный день товара (World Product Day)
• День защиты от солнца (Sunscreen Protection Day)
• День памяти блаженного Исидора Твердислова
• Праздник иконы Божией Матери Теребенская
• День памяти святого мученика Исидора Хиосского
• Международный день белого вина «Шардоне» (International Chardonnay Day)
• День скотча (National Cellophane Tape Day) - США
• День «Бояться нечего» (Nothing to Fear Day) - США
• День «Возьмите дочку на работу» (Take a Girl Child to Work Day) - ЮАР
• День виноградного эскимо (National Grape Popsicle Day) - США
• День матери (Dia de la Madre Boliviana) - Боливия
• День отмены рабства (Slavery Abolition Day) - Гваделупа, Сен-Мартен
• День итальянский говядины (National Italian Beef Day) - США
• День библиотек - Кыргызстан
• День святого Иоанна Русского - Греция
• День сопротивления - Франция
• День детей - Нигерия
• День вооружённых сил (Army Day) - Никарагуа
• День языков коренных народов (Indigenous Language Day) - Перу
• День территориального самоуправления - Польша
• Именины у Леонтия, Максима, Никиты, Александра, Петра, Ивана
• Сидор Огуречник (Отойдут все ветры сиверы)
Важные даты
1703 Петром I заложена Петропавловская крепость - день основания Санкт-Петербурга.
1794 императрица Екатерина ІІ издала рескрипт об основании нового города и порта в Хаджибее и утвердила первый генеральный план города Одессы.
1821 основана Николаевская астрономическая обсерватория.
1844 послана первая депеша по способу Морзе.
1855 в Петербурге открыт памятник И. А. Крылову в Летнем саду (скульптор П. К. Клодт).
1913 в Петербурге первый в мире четырёхмоторный самолёт «Русский витязь» конструкции Сикорского успешно прошёл первые испытания в полёте.
1929 в Москве у здания Малого театра открыт памятник драматургу А. Н. Островскому.
1934 в СССР введено звание «заслуженный мастер спорта».
1953 столкновение двух самолётов Ли-2 в районе Кемерова. Погибли 27 человек.
1969 основана рок-группа «Машина времени».
1973 СССР присоединился к Женевской конвенции об охране авторских прав. Началась эпоха Авторского Права.
1987 в Москве создана группа «Мегаполис».
1992 страны Большой Семёрки приняли решение о создании специального фонда для поддержания падающего российского рубля.
1993 отмена в России уголовного преследования за мужеложство.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend