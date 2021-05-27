Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 мая 2021 в России и мире
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 мая 2021 в России и мире

7:40:115/27/2021Фото: pxhere
0

Перечень праздников и важных памятных дат России и мира на 27 мая 2021 года.

Санкт-Петербург
27 мая отмечается день города Санкт-Петербурга

• День смелых решений
• День города - Санкт-Петербург
• День изобретения шпрот
• Всероссийский день библиотек (День библиотекаря)
• Праздник Ярославской Печерской иконы Божией Матери
• Всемирный день товара (World Product Day)
• День защиты от солнца (Sunscreen Protection Day)
• День памяти блаженного Исидора Твердислова
• Праздник иконы Божией Матери Теребенская
• День памяти святого мученика Исидора Хиосского
• Международный день белого вина «Шардоне» (International Chardonnay Day)
• День скотча (National Cellophane Tape Day) - США
• День «Бояться нечего» (Nothing to Fear Day) - США
• День «Возьмите дочку на работу» (Take a Girl Child to Work Day) - ЮАР
• День виноградного эскимо (National Grape Popsicle Day) - США
• День матери (Dia de la Madre Boliviana) - Боливия
• День отмены рабства (Slavery Abolition Day) - Гваделупа, Сен-Мартен
• День итальянский говядины (National Italian Beef Day) - США
• День библиотек - Кыргызстан
• День святого Иоанна Русского - Греция
• День сопротивления - Франция
• День детей - Нигерия
• День вооружённых сил (Army Day) - Никарагуа
• День языков коренных народов (Indigenous Language Day) - Перу
• День территориального самоуправления - Польша
• Именины у Леонтия, Максима, Никиты, Александра, Петра, Ивана
• Сидор Огуречник (Отойдут все ветры сиверы)

Важные даты

1703 Петром I заложена Петропавловская крепость - день основания Санкт-Петербурга.
1794 императрица Екатерина ІІ издала рескрипт об основании нового города и порта в Хаджибее и утвердила первый генеральный план города Одессы.
1821 основана Николаевская астрономическая обсерватория.
1844 послана первая депеша по способу Морзе.
1855 в Петербурге открыт памятник И. А. Крылову в Летнем саду (скульптор П. К. Клодт).
1913 в Петербурге первый в мире четырёхмоторный самолёт «Русский витязь» конструкции Сикорского успешно прошёл первые испытания в полёте.
1929 в Москве у здания Малого театра открыт памятник драматургу А. Н. Островскому.
1934 в СССР введено звание «заслуженный мастер спорта».
1953 столкновение двух самолётов Ли-2 в районе Кемерова. Погибли 27 человек.
1969 основана рок-группа «Машина времени».
1973 СССР присоединился к Женевской конвенции об охране авторских прав. Началась эпоха Авторского Права.
1987 в Москве создана группа «Мегаполис».
1992 страны Большой Семёрки приняли решение о создании специального фонда для поддержания падающего российского рубля.
1993 отмена в России уголовного преследования за мужеложство.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникикакой сегодня праздникважные датыважные события
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскПочти +30 будет 27 мая в Бердске: сегодня обязательно высаживают огурцы в открытый грунт
    6:30:43 5/27/2021
    Почти +30 будет 27 мая в Бердске: сегодня обязательно высаживают огурцы в открытый грунт
    Дизайнерские открытки с Днем библиотекаря 27 мая и поздравления для самых любознательных
    6:02:41 5/27/2021
    Дизайнерские открытки с Днем библиотекаря 27 мая и поздравления для самых любознательных
    БердскСильнейшая трехдневная магнитная буря продолжается 27 мая 2021 года: Как воздействует на метеопатов продолжительный магнитный шторм
    5:30:41 5/27/2021
    Сильнейшая трехдневная магнитная буря продолжается 27 мая 2021 года: Как воздействует на метеопатов продолжительный магнитный шторм
    Правда ли, что холестерин из продуктов повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
    5:00:08 5/27/2021
    Правда ли, что холестерин из продуктов повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
    Где взять справку об отсутствии коронавируса?
    4:00:50 5/27/2021
    Где взять справку об отсутствии коронавируса?
    Кто такой Джеффри Эпштейн?
    3:00:43 5/27/2021
    Кто такой Джеффри Эпштейн?
    Что такое Царствие Небесное? Где оно находится?
    2:00:24 5/27/2021
    Что такое Царствие Небесное? Где оно находится?
    7 июня – Третье обретение главы Иоанна Крестителя: где хранятся мощи, история святого и запреты дня
    1:00:28 5/27/2021
    7 июня – Третье обретение главы Иоанна Крестителя: где хранятся мощи, история святого и запреты дня
    В День города Санкт-Петербург 27 мая: открытки с любовью и короткие поздравления
    12:30:45 5/27/2021
    В День города Санкт-Петербург 27 мая: открытки с любовью и короткие поздравления
    Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу в 2021 году?
    11:20:01 5/26/2021
    Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу в 2021 году?