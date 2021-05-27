Какой сегодня церковный праздник 27 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 27 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:105/27/2021Фото: pxhere
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В эту пору высаживают рассаду огурцов на открытый грунт. Встречают стрижей и ласточек, которые являются вестниками тепла и лета. Проводят обряды для привлечения богатства.

церковь
27 мая поста нет

Православные праздники 27 мая

Мученика Исидора Хиосского
Блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца
Святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского

Народные праздники


Сидор Бокогрей

В эту дату почитают память мученика Исидора Хиосского и Исидора Твердислава, Ростовского чудотворца.

По наблюдениям с этого дня перестают дуть северные ветра и устанавливается теплая погода.

В эту пору высаживают рассаду огурцов на открытый грунт. Встречают стрижей и ласточек, которые являются вестниками тепла и лета. Проводят обряды для привлечения богатства.

Если ласточки парят высоко в небе, то в ближайшие дни будет хорошая погода.

Сегодня запрещено было приступать к высадке огурцов вдвоем, проводить переговоры не за круглым столом. ходить весь день в одной одежде.

Приметы


  • Прилетели ласточки и стрижи – ждите тепла.
  • Если день будет ясный, то будет хороший урожай огурцов, а если утро холодное и пасмурное и прояснится к вечеру, то посеянные в этот день огурцы будут нехороши, а в поздних будет урожай.
  • Ласточки прилетели рано – год будет счастливым.
  • Мокрая тряпка вывешивается на ночь, и если тряпка высохла, то урожай на огурцы.
  • Видны облака водяного цвета на фоне красноватой зари заходящего солнца – к дождливой и непостоянной погоде.

Источник: my-calend

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