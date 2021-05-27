Какой сегодня церковный праздник 27 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 27 маяМученика Исидора Хиосского
Блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца
Святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского
Народные праздники
Сидор Бокогрей
В эту дату почитают память мученика Исидора Хиосского и Исидора Твердислава, Ростовского чудотворца.
По наблюдениям с этого дня перестают дуть северные ветра и устанавливается теплая погода.
В эту пору высаживают рассаду огурцов на открытый грунт. Встречают стрижей и ласточек, которые являются вестниками тепла и лета. Проводят обряды для привлечения богатства.
Если ласточки парят высоко в небе, то в ближайшие дни будет хорошая погода.
Сегодня запрещено было приступать к высадке огурцов вдвоем, проводить переговоры не за круглым столом. ходить весь день в одной одежде.
Приметы
- Прилетели ласточки и стрижи – ждите тепла.
- Если день будет ясный, то будет хороший урожай огурцов, а если утро холодное и пасмурное и прояснится к вечеру, то посеянные в этот день огурцы будут нехороши, а в поздних будет урожай.
- Ласточки прилетели рано – год будет счастливым.
- Мокрая тряпка вывешивается на ночь, и если тряпка высохла, то урожай на огурцы.
- Видны облака водяного цвета на фоне красноватой зари заходящего солнца – к дождливой и непостоянной погоде.
Источник: my-calend