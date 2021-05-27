Почти +30 будет 27 мая в Бердске: сегодня обязательно высаживают огурцы в открытый грунт

Метеорологическая обстановка от МЧС на 27 мая 2021 года:
Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, по западу местами кратковременные дожди, грозы, днем местами кратковременные дожди, грозы, град
Ветер северо-западный 7-12 м/с местами порывы до 22 м/с.
Температура воздуха +17, +22 °С, по юго-востоку до +28 °С.
27 мая в народном календаре отмечают праздник - Сидор Бокогрей.
В этот день вековые традиции народа рекомендуют обязательно высаживать рассаду огурцов в открытый грунт на огороде и читать заговоры на богатство.
Особенно нужно успеть прочитать заговор на деньги, если встретите сегодня стрижей или ласточку. Кстати, 25 мая стрижи уже прилетели на побережье Обского моря в Бердске. И уже ловят мошек.