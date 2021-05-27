Сильнейшая трехдневная магнитная буря продолжается 27 мая 2021 года: Как воздействует на метеопатов продолжительный магнитный шторм
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Сильнейшая трехдневная магнитная буря продолжается 27 мая 2021 года: Как воздействует на метеопатов продолжительный магнитный шторм

5:30:415/27/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Известно, что длительная магнитная буря оказывает сильнейшее воздействие на нервную систему человека, на его психику. Могут наблюдаться перепады настроения, припадки безудержного веселья и уныния, упадок сил, апатия, депрессия, мысли о бренности мира и суициде.

Солнце
Сильнейшая магнитная буря продолжатся 27 мая 2021 года
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Мощная магнитная буря продолжается. Сегодня, 27 мая 2021 года, метеопаты третий день находятся в состоянии, подобном пассажирам корабля, попавшим в сильный шторм. Начавшаяся 25 мая магнитная буря продолжает “качать” магнитосферу Земли, и вместе с ней всех живущих на планете людей.

Рассмотрим по часам график прохождения мощнейшей за последний месяц бури. С полуночи до 9 часов утра специалисты прогнозируют геомагнитный шторм силой около 6 баллов. По классификации ученых Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца это сильная геомагнитная буря. Для этого времени будут характерны следующие признаки недомогания у людей: неожиданно появляющаяся, как будто “включили”, головная боль и сильная усталость, сонливость и упадок сил, боли в суставах и скованность при ходьбе. Для облегчения состояния всем желательно принять утром контрастный душ или облить хотя бы ноги прохладной водой, сделать простую разминку, желательно на свежем воздухе или при открытом окне. Важно следить за давлением, обращать внимание на скачкообразный рост и вовремя принимать лекарства при наличии хронических сердечно-сосудистых заболеваний.

В утренние часы постарайтесь пройтись пешком, если есть возможность пройдите две остановки до работы никуда не торопясь, подышите. В дни затяжных магнитных лучше не пользоваться транспортом, постарайтесь меньше находится в толпе людей, избегайте духоты и возможных конфликтных ситуаций.

В 9 часов утра сила колебаний магнитного поля упадет до 4 баллов. До конца суток магнитная буря продолжит хаотически менять силовые характеристики магнитосферы Земли. Известно, что длительная магнитная буря оказывает сильнейшее воздействие на нервную систему человека, на его психику. Особенно восприимчивыми к влиянию бури будут дети и подростки, беременные женщины, люди с психическими расстройствами. Могут наблюдаться перепады настроения, припадки безудержного веселья и уныния, упадок сил, апатия, депрессия, мысли о бренности мира и суициде. Позаботьтесь о своем психическом здоровье, постарайтесь избегать стрессовых ситуаций, скандалов, выяснений отношений. Смотрите на мир с оптимизмом.

До поздней ночи магнитная буря будет бушевать в магнитном поле Земли, не утихая и не теряя силы. Боли в сердце, учащенный пульс, головокружения, недомогание, бессоница и слабость - вот неполный список ожидаемых реакций организма человека на сегодняшнюю трехдневную магнитную бурю. Пока прогнозов о завершении геомагнитного шторма в ближайшие сутки нет.

Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Андрей Игоревич, 47 лет:
- Кашляю как при аллергии, дышу с трудом, сердце бьется чаще, чувствую как. Давление нормальное, а сердце побаливает. Спать постоянно хочу.
Ольга Ивановна, 63 года:
- Гипертоник, очень сильно растет давление. Неожиданно вверх до 190. Таблетки пью, стараюсь прилечь. Голова болит и температура поднимается.
София Алексеевна, 54 года:
- Мучают головные боли, страшно болит голова, прямо раскалывается. Не могу ничего делать, особенно наклоняться. Кажется, что в голове что-то взорвется. Ноги болят, сил нет, особенно утром.

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