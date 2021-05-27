Как в России бороться с бедностью, знает ответ Всемирный банк
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как в России бороться с бедностью, знает ответ Всемирный банк

8:51:515/27/2021Фото: depositphotos.com
0

Новые методы должны уменьшить расходы из государственного бюджета.

Новые методы борьбы с бедностью предложил Всемирный банк

26 мая Всемирный банк представил свой новый доклад, в котром говорится об экономике России. В частности, там упоминается о том, что нынешняя система борьбы с бедностью в стране дорогостоящая, но не особо эффективная. В документе говорится. Что помощь бедным слоям населения в России не стоит на первом месте. Так как на эти выплаты было направлено всего лишь 10 процентов всей соцпомощи. Поэтому, Всемирный банк предложил новую, более эффективную программу.

Так, многие предложения ВБ уже приняты. Например. Расширение числа получателей соцпомощи, комплексная оценка нуждаемости, единые правила предоставления поддержки и многое другое.

Сейчас, по мнению ВБ, размер пособий для бедных в России слишком мал. Поэтому, там предлагают национальную программу минимального гарантированного дохода. Согласно ей, каждая малоимущая семья должна получать выплату в размере своего дефицита дохода. И по мнению ВБ. На это уйдет намного меньше бюджетных денег. Также ВБ предлагает улучшить программу социального контракта.

Кстати. В России уже несколько лет подряд увеличивают суммы пособий нуждающимся, а также вводят новые. Например в этому году выплаты получат семьи со школьниками, а также одинокие родители.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Всемирный банкбедность в россии. пособия россия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будут ли эффективны такие методы?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Какой сегодня церковный праздник 27 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:10 5/27/2021
    Какой сегодня церковный праздник 27 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 мая 2021 в России и мире
    7:40:11 5/27/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 мая 2021 в России и мире
    БердскПочти +30 будет 27 мая в Бердске: сегодня обязательно высаживают огурцы в открытый грунт
    6:30:43 5/27/2021
    Почти +30 будет 27 мая в Бердске: сегодня обязательно высаживают огурцы в открытый грунт
    Дизайнерские открытки с Днем библиотекаря 27 мая и поздравления для самых любознательных
    6:02:41 5/27/2021
    Дизайнерские открытки с Днем библиотекаря 27 мая и поздравления для самых любознательных
    БердскСильнейшая трехдневная магнитная буря продолжается 27 мая 2021 года: Как воздействует на метеопатов продолжительный магнитный шторм
    5:30:41 5/27/2021
    Сильнейшая трехдневная магнитная буря продолжается 27 мая 2021 года: Как воздействует на метеопатов продолжительный магнитный шторм
    Правда ли, что холестерин из продуктов повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
    5:00:08 5/27/2021
    Правда ли, что холестерин из продуктов повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
    Где взять справку об отсутствии коронавируса?
    4:00:50 5/27/2021
    Где взять справку об отсутствии коронавируса?
    Кто такой Джеффри Эпштейн?
    3:00:43 5/27/2021
    Кто такой Джеффри Эпштейн?
    Что такое Царствие Небесное? Где оно находится?
    2:00:24 5/27/2021
    Что такое Царствие Небесное? Где оно находится?
    7 июня – Третье обретение главы Иоанна Крестителя: где хранятся мощи, история святого и запреты дня
    1:00:28 5/27/2021
    7 июня – Третье обретение главы Иоанна Крестителя: где хранятся мощи, история святого и запреты дня