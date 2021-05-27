Как в России бороться с бедностью, знает ответ Всемирный банк

26 мая Всемирный банк представил свой новый доклад, в котром говорится об экономике России. В частности, там упоминается о том, что нынешняя система борьбы с бедностью в стране дорогостоящая, но не особо эффективная. В документе говорится. Что помощь бедным слоям населения в России не стоит на первом месте. Так как на эти выплаты было направлено всего лишь 10 процентов всей соцпомощи. Поэтому, Всемирный банк предложил новую, более эффективную программу.
Так, многие предложения ВБ уже приняты. Например. Расширение числа получателей соцпомощи, комплексная оценка нуждаемости, единые правила предоставления поддержки и многое другое.
Сейчас, по мнению ВБ, размер пособий для бедных в России слишком мал. Поэтому, там предлагают национальную программу минимального гарантированного дохода. Согласно ей, каждая малоимущая семья должна получать выплату в размере своего дефицита дохода. И по мнению ВБ. На это уйдет намного меньше бюджетных денег. Также ВБ предлагает улучшить программу социального контракта.
Кстати. В России уже несколько лет подряд увеличивают суммы пособий нуждающимся, а также вводят новые. Например в этому году выплаты получат семьи со школьниками, а также одинокие родители.