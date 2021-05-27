Дело исполняющего танец смерти на 78-летней Галине Сырмолотовой в парке Бердска передано в суд. Алексей Панарин сядет на скамью подсудимых 2 июня

Новый виток получило дело жестоком убийстве бердчанки Галины Сырмолотовой. Напомним, что тело 78-летней женщины было найдено 14 сентября 2020 года в парке Победы Бердска. Погибшую нашли прохожие. У жительницы Бердска было страшно изуродовано лицо. Как утверждали друзья Галины, преступник перед убийством изнасиловал беззащитную Сырмолотову и станцевал на ней танец смерти. Убийце, якобы было на что зариться. У бердчанки существовала определенная сумма сбережений, так как она получала пенсию за умершего мужа-военного. По другой версии, погибшая якобы сама виновата в собственной смерти: упала в лог и сломала себе шею. Свою причастность к преступлению виновник отрицает.
24 мая в суд Бердска поступило уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Органами предварительного следствия Алексей Панарин обвиняется в совершении в Бердске умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.
- Постановлением Бердского городского суда Новосибирской области 12 мая 2021 года обвиняемому Панарину продлен срок содержания под стражей на 24 суток,- произнесла помощник председателя бердского горсуда Наталья Сафронова 21 мая.
Стоит отметить, что уголовное дело передано в производство судьи Татьяны Васюхневич. Предварительное слушание назначено на 2 июня 2021 года в 16 часов.