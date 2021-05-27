Купальный сезон начался в Бердске на Обском море 26 мая: Когда откроют пляжи? Смотрите фото

Вечером в среду, 26 мая, в Бердске открыли купальный сезон. Пляж на Обском море был заполнен народом. И даже были смельчаки, которые купались. Среди них были не только взрослые люди, но и дети, а также собаки. Кто не полез в воду, сидели на песке - благо топляка навалом.
Бердчан воодушевила жаркая погода. В среду в Бердске воздух прогревался до 32 градусов со знаком "плюс".
Впрочем, синоптики разочаруют горожан на ближайшие дни. Температура начнет падать. Прогнозируют, что в воскресенье, 29 мая, столбик термометра опустится до +15 градусов.
Пока официально в Бердске не открыли пляжи. Даже речи об этом нет. Между тем в Новосибирске уже начали очищать традиционные места купания и дно. Как сообщали в мэрии, в столице Сибири летом-2021 года разрешат купаться на 6 пляжах. Центральный пляж Академгородка, куда любят ездить жители Бердска, будет закрыт.
Предполагается тщательнее контролировать отдых на несанкционированных пляжах. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за прошлый купальный сезон в Новосибирской области утонуло 84 человека. Специалисты предполагают, что это произошло в том числе из-за коронавируса - люди не смогли поехать в отпуск и устроить себе "организованный отдых", поэтому шли на ближайшие водоемы.
Бердское побережье рукотворного водохранилища обмелело - вода ушла. Но Новосибирская ГЭС с 17 мая каждый день увеличивает сброс воды и скоро море станет полноценным.