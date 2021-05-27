Купальный сезон начался в Бердске на Обском море 26 мая: Когда откроют пляжи? Смотрите фото
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Купальный сезон начался в Бердске на Обском море 26 мая: Когда откроют пляжи? Смотрите фото

10:06:195/27/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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В первые жаркие дни бердчане уже полезли в воду. Но синоптики разочаровывают. В Новосибирске уже начали готовить традиционные места купания для массового отдыха.

Бердчанам не терпится начать пляжный созон

Вечером в среду, 26 мая, в Бердске открыли купальный сезон. Пляж на Обском море был заполнен народом. И даже были смельчаки, которые купались. Среди них были не только взрослые люди, но и дети, а также собаки. Кто не полез в воду, сидели на песке - благо топляка навалом.

Бердчан воодушевила жаркая погода. В среду в Бердске воздух прогревался до 32 градусов со знаком "плюс".

Впрочем, синоптики разочаруют горожан на ближайшие дни. Температура начнет падать. Прогнозируют, что в воскресенье, 29 мая, столбик термометра опустится до +15 градусов.

Пока официально в Бердске не открыли пляжи. Даже речи об этом нет. Между тем в Новосибирске уже начали очищать традиционные места купания и дно. Как сообщали в мэрии, в столице Сибири летом-2021 года разрешат купаться на 6 пляжах. Центральный пляж Академгородка, куда любят ездить жители Бердска, будет закрыт.

Предполагается тщательнее контролировать отдых на несанкционированных пляжах. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за прошлый купальный сезон в Новосибирской области утонуло 84 человека. Специалисты предполагают, что это произошло в том числе из-за коронавируса - люди не смогли поехать в отпуск и устроить себе "организованный отдых", поэтому шли на ближайшие водоемы.

Бердское побережье рукотворного водохранилища обмелело - вода ушла. Но Новосибирская ГЭС с 17 мая каждый день увеличивает сброс воды и скоро море станет полноценным.




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