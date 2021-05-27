Россия-Дания 3:0: Сборная одержала новую победу в чемпионате мира по хоккею

Вчера, 26 мая, состоялся очередной матч чемпионата мира по хоккею. За победу боролись сборная России и сборная Дании. Это был 4 тур групповой стадии чемпионата. И к всеобщей радости, победу одержала наша сборная — в конце матча счет составлял 3:0 в пользу россиян.
Сразу после победы тренер нашей сборной тренер высказался весьма жестко и поинтересовался у болельщиков, что еще они ждут, кроме победы.
- Вы что хотите, чтобы наша сборная по 10 шайб каждому забросила?
Также он отметил, что команда соперника очень хорошо умеет играть в хоккей и ничуть не хуже нас. По его мнению в этом и заключается интерес — когда обе команды играют с равными силами.
Отметим, что после матча с Данией наша сборная стала лидером в группе А с 9 очками. Следующая игра состоится уже через два дня, 29 мая со сборной Швейцарии.