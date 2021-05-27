Когда снесут опасные руины кирпичного экс-магазина на ул. Космической в Бердске, раскрыл секрет вице-мэр Владимир Захаров
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Когда снесут опасные руины кирпичного экс-магазина на ул. Космической в Бердске, раскрыл секрет вице-мэр Владимир Захаров

10:49:195/27/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Около магазина часто собирается резвая молодежь и буйные алкоголики. Кирпичи с легкостью могут упасть людям на голову. На участке уже было несколько возгораний и проникновений внутрь.

Магазин давно уже не работает

Разрушающееся кирпичное здание бывшего магазина на ул. Космической в Бердске угрожает жизни бердчан. Как сообщают "Курьер. Среда. Бердск" жители города, вблизи магазина часто собирается молодежь и любители выпить. Кирпичи с легкостью могут упасть людям на голову. На данном участке уже было несколько возгораний и проникновений внутрь.

Как пояснил "Курьер. Среда. Бердск" вице-мэр Бердска Владимир Захаров, земельный участок несколько лет находился в аренде у индивидуального предпринимателя.

- Аренда в 2018 году закончилась. Предприниматель продлять ее не захотел. Теперь по договору аренды земельного участка, предприниматель должен привести участок в первоначальный вид: снести объект, снести фундамент и сделать обратную засыпку, то есть навести благоустройство. Предприниматель этим занимается. Он проводит работу по сносу. Глава города в курсе этого дела. Администрация работает с предпринимателем по ускорению этих работ. Мы будем его понуждать, чтобы работа велась более активно. Сейчас с ним работают судебные приставы. Когда закончилась аренда, вопрос о сносе мы отрабатывали в судебном порядке. Были большие жалобы о том, что магазин стоит и не работает,- прокомментировал Владимир Захаров сегодня, 27 мая.

Как стало известно, помимо взаимодействия управляющих сотрудников администрации, с судебными приставами над злободневным вопросом работают и члены управления земельных отношений. Рассчитывают, что в кратчайшее время предприниматель выполнит свои обязательства и приведет территорию Бердска согласно правилам благоустройства.

Напомним, что в Бердске есть несколько аварийных зданий. К слову, аварийное здание почты в Бердске по адресу Микрорайон №15б буквально рассыпается. В этом здании располагалась телекомпания «ТВК».

Как говорят власти, предприниматель собирается проводить работу по сносу

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