Когда снесут опасные руины кирпичного экс-магазина на ул. Космической в Бердске, раскрыл секрет вице-мэр Владимир Захаров

Разрушающееся кирпичное здание бывшего магазина на ул. Космической в Бердске угрожает жизни бердчан. Как сообщают "Курьер. Среда. Бердск" жители города, вблизи магазина часто собирается молодежь и любители выпить. Кирпичи с легкостью могут упасть людям на голову. На данном участке уже было несколько возгораний и проникновений внутрь.
Как пояснил "Курьер. Среда. Бердск" вице-мэр Бердска Владимир Захаров, земельный участок несколько лет находился в аренде у индивидуального предпринимателя.
- Аренда в 2018 году закончилась. Предприниматель продлять ее не захотел. Теперь по договору аренды земельного участка, предприниматель должен привести участок в первоначальный вид: снести объект, снести фундамент и сделать обратную засыпку, то есть навести благоустройство. Предприниматель этим занимается. Он проводит работу по сносу. Глава города в курсе этого дела. Администрация работает с предпринимателем по ускорению этих работ. Мы будем его понуждать, чтобы работа велась более активно. Сейчас с ним работают судебные приставы. Когда закончилась аренда, вопрос о сносе мы отрабатывали в судебном порядке. Были большие жалобы о том, что магазин стоит и не работает,- прокомментировал Владимир Захаров сегодня, 27 мая.
Как стало известно, помимо взаимодействия управляющих сотрудников администрации, с судебными приставами над злободневным вопросом работают и члены управления земельных отношений. Рассчитывают, что в кратчайшее время предприниматель выполнит свои обязательства и приведет территорию Бердска согласно правилам благоустройства.
Напомним, что в Бердске есть несколько аварийных зданий. К слову, аварийное здание почты в Бердске по адресу Микрорайон №15б буквально рассыпается. В этом здании располагалась телекомпания «ТВК».