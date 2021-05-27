Олимпийские легенды рассказали спортсменам Бердска Ирина Минх и Елена Рузина

В рамках Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям, молодежи и детского спорту России», партнерами которой являются Министерство спорта России и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко наш регион посетила олимпийская делегация. В ее состав вошли такие титулованные спортсмены как: Ирина Минх (бронзовый призёр XXIV летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле, чемпионка XXV летних Олимпийских игр 1992 года в Барселоне), Рузина Елена (олимпийская чемпионка по легкой атлетике, Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер России), Швайбович Елена (олимпийская чемпионка по баскетболу, заслуженный мастер спорта СССР), Ирина Эдвиновна (олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР) и руководитель олимпийской делегации, руководитель Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России», Президент Межрегионального общественного комитета ветеранов труда, военной службы, спорта и правоохранительных органов, удостоенных званий, наград и премий «Герои Отечества» Боярская Наталья.
Сегодня на базе ГБПОУ НСО «БПК» прошла торжественная встреча олимпийцев с Главой города Бердска Евгением Шестерниным. В мероприятии также приняли участие Председатель Совета депутатов города Бердска Владимир Голубев, заместитель главы администрации (по вопросам экономического развития) Жанна Шурова, Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР, Почетный гражданин города Бердска, Президент спортивного клуба «Кристалл» Виктор Голубев, Директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области, Председатель Местной общественной организации «Союз женщин города Бердска» Раиса Устинова, председатель Совета отцов города Бердска Дмитрий Князев, директор Автономной некоммерческой организации по развитию детского футбола «Крохабол» Павел Зайцев.
Участники встречи обсудили развитие детского и молодёжного спорта в Бердске, гостям была представлена презентация регионального проекта развития физической культуры и спорта среди дошколят «Крохабол», которая стартует в наше городе.
Лучшим представителям сферы физической культуры и спорта были вручены Благодарственные письма от ООО «Российский союз спортсменов».