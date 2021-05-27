Главного детского психолога Сибири Валентину Макашеву показали за решеткой на видео. За что ее арестовали, стало известно
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Главного детского психолога Сибири Валентину Макашеву показали за решеткой на видео. За что ее арестовали, стало известно

9:59:245/27/2021Фото: скрин с видео
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Женщину задержали еще 24 мая и возбудили уголовное дело. Суд постановил оставить ее под арестом до 20 июля.

Главный детский психолог Сибири ближайший месяц проведет за решеткой

В Новосибирске суд решил отправить под арест главного детского психолога по Сибири Министерства здравоохранения России Валентину Макашеву. Ее обвиняют по статье 160 УК РФ «Растрата». Как считают сотрудники ФСБ, психолог потратила 3,3 миллиона рублей, которые могли бы пойти на ремонт государственного диспансера. В это же время, Макашева имеет квартиру заграницей.

Отметим, что женщину задержали еще 24 мая и возбудили уголовное дело. Суд постановил оставить ее под арестом до 20 июля.

Кстати, адвокат 61-летней женщины считает, что для нее выбрали слишком суровую меру пресечения — в этом случае все могло бы обойтись домашним арестом. Также юрист заметил, что психолог болеет и заботится о больном муже, которому делает уколы.

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главный психолог сибири. фсб. арестовали за растрату
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