Открыты вакансии на общестроительные работы в Новом поселке
12:17:065/27/2021
Строительство пешеходного моста в районе посёлка Новый.
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БердскОткрыты вакансии на общестроительные работы в Новом поселке
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