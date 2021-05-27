Почему наглухо заколочен фонтан в замечательном парке Бердска?

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Виталий:
У нас замечательный парк, но хотелось бы узнать, почему наглухо заколочен фонтан? Неужели уже выработан ресурс?
Неужели уже выработан ресурс?
От редакции
Дорого отремонтировать фонтан?
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