Сильная чувствительность к горькому может защищать от коронавируса, выяснили ученые
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Сильная чувствительность к горькому может защищать от коронавируса, выяснили ученые

10:23:155/27/2021Фото: pixnio.com
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У них на языке больше вкусовых сосочков, которые могут убивать китайский вирус.

Люди, сильнее чувствующие горький вкус, реже заболевают коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Ученые из клиники Батон-Руж пришли к новому, неожиданному открытию. Они считают, что те люди, которые слишком восприимчивы к горьким вкусам, реже всех болеют коронавирусом. Как они отмечают, есть категорию людей, которым какая-то еда кажется слишком горькой. Но тут дело не в привередливости — у них просто больше вкусовых рецепторов. Их называют супердегустаторами.

Ученые считают, что у них на языке больше вкусовых сосочков и среди них есть такой, как T2R38. При его стимуляции выделяется оксид азота, который способен убивать вирусы на слизистых оболочках дыхательных путей. Соответственно, они убивают и коронавирус.

Во время исследования были проверены 266 человек, которые заразились ковидом естественным образом. И среди них было больше всего так называемых недегустаторов, которые не слишком сильно реагируют на горький вкус. Причем, чаще всего, это заболевание они переносили в тяжелой форме.

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коронавирусКовидкитайский вирус
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