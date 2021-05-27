Волшебные открытки на День брюнеток от дизайнера и нежные поздравления для красавиц на 28 мая

А взгляд её, как пуля быстр, опасен,
«Горят» мужчины, даже слышен треск,
Все в сторону, ведь так прекрасен,
Копны волос роскошных черных блеск!
И в целом мире пусть брюнеток поздравляют,
Девчонок этих, без сомненья, роковых,
Они же пусть судьбу благословляют,
Что черным цветом одарила щедро их!
Шикарный цвет волос мужчины выбирают,
Блондинки пусть сегодня в сторонке постоят,
С всемирным днем брюнеток все нынче поздравляют,
Чьи косы дивной чернотой горят.
Пускай ваш праздник длится бесконечно,
И в обожании мужчин, как в море плыть,
Желаем вам, красотки, молодости вечной,
И самыми счастливыми всегда по жизни быть!
Копна волос густых чернее сажи,
Им в мире равных не было и нет по красоте,
Завидуют им рыжие и все блондинки даже,
Народ брюнетками зовет девчонок тех.
С утра везде ищу у всех ответа,
А в честь чего гулянье всей толпой?
Сегодня празднуют всемирный день брюнеток,
Кто этот мир спасает красотой!
Их волосы как смоль, чернее ночи,
Девчонки роковые, словно пиковые дамы,
С такой красоткой познакомиться любой захочет,
И в этот день брюнетки – гвоздь программы,
Сегодня все сверкают черным цветом,
А что? Красиво! Ведь никто не возражает!
Сегодня празднуем всемирный день брюнеток,
Черноволосых нимф сегодня дружно поздравляем!
Источник: pozdravik.ru