Волшебные открытки на День брюнеток от дизайнера и нежные поздравления для красавиц на 28 мая
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Волшебные открытки на День брюнеток от дизайнера и нежные поздравления для красавиц на 28 мая

10:40:575/27/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День брюнеток – неофициальный ежегодный праздник, отмечаемый 28 мая. В этот день все темноволосые леди России и целого ряда других стран принимают поздравления в свой адрес.

День брюнеток

А взгляд её, как пуля быстр, опасен,
«Горят» мужчины, даже слышен треск,
Все в сторону, ведь так прекрасен,
Копны волос роскошных черных блеск!
И в целом мире пусть брюнеток поздравляют,
Девчонок этих, без сомненья, роковых,
Они же пусть судьбу благословляют,
Что черным цветом одарила щедро их!

День брюнеток

Шикарный цвет волос мужчины выбирают,
Блондинки пусть сегодня в сторонке постоят,
С всемирным днем брюнеток все нынче поздравляют,
Чьи косы дивной чернотой горят.
Пускай ваш праздник длится бесконечно,
И в обожании мужчин, как в море плыть,
Желаем вам, красотки, молодости вечной,
И самыми счастливыми всегда по жизни быть!

День брюнеток

Копна волос густых чернее сажи,
Им в мире равных не было и нет по красоте,
Завидуют им рыжие и все блондинки даже,
Народ брюнетками зовет девчонок тех.
С утра везде ищу у всех ответа,
А в честь чего гулянье всей толпой?
Сегодня празднуют всемирный день брюнеток,
Кто этот мир спасает красотой!

День брюнеток

Их волосы как смоль, чернее ночи,
Девчонки роковые, словно пиковые дамы,
С такой красоткой познакомиться любой захочет,
И в этот день брюнетки – гвоздь программы,
Сегодня все сверкают черным цветом,
А что? Красиво! Ведь никто не возражает!
Сегодня празднуем всемирный день брюнеток,
Черноволосых нимф сегодня дружно поздравляем!

День брюнеток

Источник: pozdravik.ru

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