Погоня за сливом фекалий: Новый директор КБУ Бердска Анатолий Пронюшкин вызывает на разговор частников на ассмашинах

Частный сектор Бердска практически на 100% обеспечен водоснабжением. Домовладения потребляют воду, оплату производят по приборам учета. Большинство домов оборудовано автономными системами утилизации жидких бытовых отходов — выгребными ямами. Куда же девается содержимое этих выгребных ям? В городе есть люди, которые купили себе ассенизаторские машины и предложили свои услуги жителям частных домов и дач. Владельцы ассмашин выкачивают вашу выгребную яму, вы платите водителю деньги — все довольны. Теперь возникает вопрос — куда владелец ассмашины сливает содержимое вашей выгребной ямы? Ну это не мое дело — скажите вы, я оплатил свои стоки.
Жители многоэтажек оплачивают свои стоки в КБУ Бердска. В свою очередь КБУ Бердска оплачивает стоки всего города Новосибирскому городскому водоканалу по счетчику. Владельцы ассмашин открывают канализационные люки и сливают содержимое ваших выгребных ям в общегородскую систему. Кто за это заплатит? Правильно, КБУ Бердска, поскольку это не частная лавочка, а муниципальное предприятие, то за это платит город. А город это кто? Мы с вами. КБУ несет убытки, город замерзает, нет денег на замену труб.
Какие есть предложения? На каждый канализационный люк, куда сбрасывают незаконно стоки владельцы ассмашин бросить плиту, приварить замок и забетонировать? Пробовали. Умельцы за ночь разворачивают всё как было. Можно, конечно, возле каждого колодца поставить пост с охраной, но это не те доходы, которые позволят охранять крышки люков канализации.
Сегодня, 27 мая 2021 года, «Курьер. Среда. Бердск» совместно с работниками КБУ Бердска проехал по «точкам слива» жидких отходов в канализационную сеть. Машины подъезжают. Доход не особо большой: у каждого владельца ассмашины есть клиенты, как у парикмахера, их и «стригут». Но в масштабах города из этих копеек складываются рубли, которые оплачивает КБУ. В Бердске около 7000 частных домов, большое количество дач вокруг города. Вызвать ассмашину стоит в Бердске в среднем 600 рублей, на сайте КБУ Бердска указана стоимость 530 рублей. Можно примерно посчитать, сколько кубометров канализационных стоков сливается без оплаты. А ведь за каждый кубометр стоков КБУ Бердска платит Новосибирскому городскому водоканалу. Это деньги бюджета Бердска.
Директор КБУ Анатолий Пронюшкин предлагает всем владельцам ассмашин работать легально, войти, так сказать, в правовое поле. Силовые методы хороши, но решить можно и «мирным путем». Держать парк ассмашин КБУ не выгодно, проще на договорной основе сотрудничать с владельцами ассмашин, которые в свою очередь, не боясь преследований, будут легально сливать стоки.
В Бердске все ассмашины и их владельцы известны. Директор КБУ Анатолий Пронюшкин в ближайшее время планирует провести с водителями — владельцами ассенизаторских машин встречу и заключить соглашение, чтобы деньги города не уплывали в канализацию.