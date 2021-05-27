Как отдыхаем в июне на День России-2021: сколько выходных подряд?

У нашей страны есть свой единый национальный праздник, это День России, который ежегодно отмечается 12 июня. В производственном календаре этот день отмечен как выходной праздничный день. В связи с этим жители России получили дополнительный день отдыха.
В текущем году 12 июня выпал на субботу. Значит из следующей рабочей недели выпал один рабочий день из-за того, что выходной переносится на понедельник.
В июне 2021 одна из рабочих недель получилась короткой. Четыре рабочих дня будут 15, 16, 17 и 18 июня.
Предшествующий празднику 11 июня будет сокращен на 1 час, согласно ст. 153 ТК РФ.
В итоге жители России получат возможность отдохнуть три дня подряд: 12, 13 и 14 июня и через 4 рабочих дня снова отдыхать в субботу и воскресенье.
Погода в Москве в эти три дня обещает быть малооблачной, температуры воздуха будет держаться на отметке +18...+20 градусов, осадков не ожидается.
В Сибири температура будет такой же +18...+20 градусов, но в выходные 12 и 13 июня могут быть дожди.
Тепло и не сильные осадки позволят провести три дня выходных за городом, на даче или базе отдыха.