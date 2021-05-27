Как отдыхаем в июне на День России-2021: сколько выходных подряд?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как отдыхаем в июне на День России-2021: сколько выходных подряд?

12:25:315/27/2021Фото: Wikimedia Commons
0

 В июне 2021 одна из рабочих недель получилась короткой. Четыре рабочих дня будут 15, 16, 17 и 18 июня.

флаг России
День России отмечается 12 июня

У нашей страны есть свой единый национальный праздник, это День России, который ежегодно отмечается 12 июня. В производственном календаре этот день отмечен как выходной праздничный день. В связи с этим жители России получили дополнительный день отдыха.

В текущем году 12 июня выпал на субботу. Значит из следующей рабочей недели выпал один рабочий день из-за того, что выходной переносится на понедельник.

В июне 2021 одна из рабочих недель получилась короткой. Четыре рабочих дня будут 15, 16, 17 и 18 июня.

Предшествующий празднику 11 июня будет сокращен на 1 час, согласно ст. 153 ТК РФ.

В итоге жители России получат возможность отдохнуть три дня подряд: 12, 13 и 14 июня и через 4 рабочих дня снова отдыхать в субботу и воскресенье.

Погода в Москве в эти три дня обещает быть малооблачной, температуры воздуха будет держаться на отметке +18...+20 градусов, осадков не ожидается.

В Сибири температура будет такой же +18...+20 градусов, но в выходные 12 и 13 июня могут быть дожди.

Тепло и не сильные осадки позволят провести три дня выходных за городом, на даче или базе отдыха.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
день россиикак отдыхаемвыходные в июне
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Куда поедете на праздник?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Как отдыхаем в июне на День России-2021: сколько выходных подряд?
    12:25:31 5/27/2021
    Как отдыхаем в июне на День России-2021: сколько выходных подряд?
    БердскОткрыты вакансии на общестроительные работы в Новом поселке
    12:17:06 5/27/2021
    Открыты вакансии на общестроительные работы в Новом поселке
    Прокуроры подрались из-за квартиры в России. Подробности инцидента
    11:57:09 5/27/2021
    Прокуроры подрались из-за квартиры в России. Подробности инцидента
    27 мая - День города Санкт-Петербург: завораживающие картинки и лучшие поздравления
    11:40:46 5/27/2021
    27 мая - День города Санкт-Петербург: завораживающие картинки и лучшие поздравления
    Грудной ребенок умер на месте после сильнейшего удара током из-за матери
    11:31:53 5/27/2021
    Грудной ребенок умер на месте после сильнейшего удара током из-за матери
    Можно ли работать на огороде 27 мая в день Сидора Огуречника и как нельзя входить сегодня в дом?
    11:20:09 5/27/2021
    Можно ли работать на огороде 27 мая в день Сидора Огуречника и как нельзя входить сегодня в дом?
    В розыск объявили мать с шизофренией за похищение маленько сына у бывшего мужа
    11:14:24 5/27/2021
    В розыск объявили мать с шизофренией за похищение маленько сына у бывшего мужа
    Телеведущая Екатерина Андреева показала свой новый образ в 59 лет
    10:51:53 5/27/2021
    Телеведущая Екатерина Андреева показала свой новый образ в 59 лет
    БердскКаким бизнесменам Бердска вручили грамоты Андрея Травникова: Список лучших
    10:45:03 5/27/2021
    Каким бизнесменам Бердска вручили грамоты Андрея Травникова: Список лучших
    БердскЧто посмотреть в ДК «Родина» с 27 мая по 1 июня 2021: Мюзикл «Легенда Пяти Озёр»
    10:36:39 5/27/2021
    Что посмотреть в ДК «Родина» с 27 мая по 1 июня 2021: Мюзикл «Легенда Пяти Озёр»