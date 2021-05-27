24 мая в прокуратуре Нижегородской области произошел нелепый случай. Там прокурор региона подрался со своим заместителем. Как сообщает База, прокурор Травкин стал спорить со своим замом Рехтиным из-за ведомственной квартиры. Как стало известно, Рехтин был и.о прокурора, а потом на эту должность взяли Травкина. Первый получил служебную квартиру, которую переписал на себя в постоянное использование. Когда об этом узнал новый прокурор, то решил его проучить — ведь квартирой должен был владеть Травкин. Он взял ключи от кабинета и гостиничного номера своего зама — тот жил во временном жилье из-за ремонта в квартире. Естественно. Ключи он не нашел и ему пришлось все выходные спать в гараже.В понедельник утром злой и уставший зампрокурора пришел на работу и начал ругаться со своим начальником. В итоге, завязалась драка. Сейчас заместитель прокурора ушел с должности и сообщается, что это якобы не связано с дракой. А в кабинете у самого прокурора сидит охрана — чтобы, в случае чего, остановить драку.
Прокуроры подрались из-за квартиры в России. Подробности инцидента
11:57:095/27/2021
Заместитель прокурора ушел с должности и сообщается, что это якобы не связано с дракой. А в кабинете у самого прокурора сидит охрана — чтобы, в случае чего, остановить драку.
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