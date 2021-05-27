Оклады силовикам повысят с 1 октября 2021

Оклады российских силовиков вырастут с 1 октября 2021. Об этом сообщается в постановлении правительства страны, которое уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно документу, с 1 октября 2021 года в 1,037 раза будет повышено денежное довольствие военнослужащим. При этом как контрактникам, так и призывникам, росгвардейцам, полицейским со специальными званиями, работникам ФСИН, пожарным, таможенникам и сотрудникам федеральной фельдъегерской связи.
Также увеличится пенсия бывшим сотрудникам органов МВД по контролю за оборотом наркотиков. Увеличение окладов стало возможным благодаря предусмотренным деньгам из бюджета страны.