Фазы Луны в июне 2021: лунный календарь по дням в инфографике, благоприятные и неблагоприятные дни

Каждая фаза Луна по-разному влияет на наше настроение, на все процессы в нашем организме, а значит - оказывает влияние на наши дела.
Издавна люди пользовались лунными календарями для того, чтобы для каждого дела выдрать наиболее благоприятный день. Данные лунного календаря могут рассказать в каком состоянии сегодня Луна и в каком созвездии она расположена. Знаки зодиака тоже влияют на энергию Луны, делая ее благоприятной для какого то дела, или неблагоприятной.
Чаще всего к лунным календарям обращаются дачники и садоводы, но такие дела, как маникюр, стрижка волос, покупка недвижимости, заключение важных сделок, ведение переговоров - они тоже могут попадать под влияние энергии ночного светила.
Общий лунный календарь учитывает количество благоприятных занятий и дает заключение - благоприятен день или нет в целом.
Самыми благоприятными днями в июне будут: 1, 11, 16, 17, 23 и 30 июня
Самые неблагоприятные даты июня: 5 и 6 июня.
Остальные дни - нейтральны.
Для самых важных своих дел выбирайте самые благоприятные даты.