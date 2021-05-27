Минтруд подумает, сократить ли рабочую неделю до четырех дней

Глава Минтруда Антон Котяков заявил РИА Новости, что все инициативы, которые поступают в ведомство, рассматриваются. Рассмотрят и предложению о переходе на четырехдневную рабочую неделю.
- Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются (в министерстве. — Прим. ред.). Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать... Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать, — сказал министр.
Котяков сам не прокомментировал данное предложение. Но он подчеркнул - если предложение рассмотрят, это не значит, что министерство с ним "потенциально согласно".
Напомним, в конце апреля председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал перспективной идею возможного перехода к четырехдневной рабочей неделе. По его мнению, постепенное сокращение рабочего времени было бы разумным.