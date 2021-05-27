Минтруд подумает, сократить ли рабочую неделю до четырех дней
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Минтруд подумает, сократить ли рабочую неделю до четырех дней

7:00:485/27/2021Фото: pixabay.com
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Котяков сам не прокомментировал данное предложение. Но он подчеркнул - если предложение рассмотрят, это не значит, что министерство с ним "потенциально согласно".

Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке

Глава Минтруда Антон Котяков заявил РИА Новости, что все инициативы, которые поступают в ведомство, рассматриваются. Рассмотрят и предложению о переходе на четырехдневную рабочую неделю.

- Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются (в министерстве. — Прим. ред.). Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать... Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать, — сказал министр.

Котяков сам не прокомментировал данное предложение. Но он подчеркнул - если предложение рассмотрят, это не значит, что министерство с ним "потенциально согласно".

Напомним, в конце апреля председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал перспективной идею возможного перехода к четырехдневной рабочей неделе. По его мнению, постепенное сокращение рабочего времени было бы разумным.

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зарплатаработачетырехдневка
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